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フェラーリ代表、ハンガリーGPへの高い期待を抑え「ここ数戦と同じように、集中していかなくてはいけない」

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、ハンガリーGPでも好調が維持できると期待しているが、成功の鍵はチーム次第だと語った。

Franco Nugnes
Franco Nugnes
公開日時:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　フェラーリは、F1ハンガリーGPで最も注目すべき存在だと言えるだろう。コース特性から言って、メルセデスとの差が縮まると考えられているからだ。

　そもそもフェラーリは、エネルギーマネジメント面での制約が厳しく、パワーも重要となるイギリスGPとベルギーGPでの苦戦を覚悟していた。しかしイギリスGPではシャルル・ルクレールが予想外の優勝を果たし、ベルギーGPでもレース展開に恵まれたとは言え、ルクレールが惜しくも2位となっているだけに、フェラーリファンの期待は非常に高まっている。

　ハンガリーGPの舞台であるハンガロリンクは中低速コーナーが多く、直近2戦よりはエネルギーマネジメント面での制約は少ないだろう。パワーへの依存度も低くなるため、フェラーリに対するメルセデスのアドバンテージは減少すると見られる。

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

　しかし、フェラーリのチーム代表であるフレデリック・バスールは、その期待に流されていない。確かに意欲は隠していないものの、フェラーリはモナコGPにもハンガリーGPと同じような期待を抱いて臨んだが、望んだ結果は得られなかった。そうした背景もあって、バスールはチームに過度なプレッシャーをかけないよう、あえて慎重な姿勢を崩していない。

「我々は、チーム全体の素晴らしい仕事によって結果を最大限に引き出すことができた、励みになる2戦を終えてブダペストにやって来た。それは自信につながっている」

「しかし同時に、すべてのグランプリはそれぞれ異なるレースであることも理解している。理論的にはハンガロリンクは我々のマシンの特性に少し合っているかもしれないが、それだけでは何も保証されない」

　バスールにとって、コースレイアウトがチームのマシンに向いているというだけでは十分ではない。本当に上位を争うには、それ以上のものが必要だと考えている。

「いつものように、違いを生むのは実際の仕事ぶりだ。ここ数戦で見せてきたのと同じ集中力、規律、そして細部へのこだわりを持って週末に臨まなければならない」

「我々のチームは結束しており、2人のドライバーは非常に高いモチベーションを持っている。そして、ティフォシの支えがあることも分かっている」

「目標はこれまで通りのやり方を続け、金曜日からしっかりと仕事を進め、予選と決勝に向けて最高の状態を整えることだ」

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