F1スプリントレース：2022年シーズンはどう変更された？　今年の開催地や獲得ポイントなど

Listen to this article

Listen to this article

2021年シーズンの第10戦イギリスGP、第14戦イタリアGP、第19戦サンパウロGPの3戦でF1に試験導入されたスプリントレース。導入初年度から、ファンとチームの双方における問題を改善すべく、いくつかの変更を受け、今年もスプリントレースを含んだグランプリが用意されている。

今シーズンのスプリントレース初開催となる第4戦エミリア・ロマーニャGPを前に、現行のスプリントレースフォーマットと2021年からの変更点を紹介する。

一般的にスプリントレースとは、通常のレースを短縮したモノで、短い距離で争われる。F1以外のレースカテゴリーでは採用例が多いが、F1ファンにとって最も馴染み深いのはF1と併催されるFIA F2のレースフォーマットだろう。

F2では、金曜日に予選セッションを行ない、土曜日にレース距離120kmのタイヤ交換義務のないスプリントレースを実施。この時の予選トップ10はリバースグリッドとなる。

そして日曜日には、金曜日の予選通りのグリッドで、レース距離170kmで1回のタイヤ交換義務があるフィーチャーレースが催される。若手ドライバー達のアグレッシブさもあり、毎ラウンドでエキサイティングなレースが展開されている。

F1も昨年スプリントレース(昨年はスプリント予選レースと呼称)を試験導入。ノックアウト予選を金曜日の午後に移動し、土曜日にスプリント予選レース、日曜日に決勝レースを実施することで、金曜日からエキサイティングなセッションを提供することを目指した。なお後述するが、昨年はスプリントレースが予選扱いだった。

F1は長年、例外はあれど、金曜日にフリー走行、土曜日に予選、日曜日に決勝レースという伝統的なレース週末のフォーマットを変更しようとしてきた。そしてリバースグリッドなどの選択肢も検討されたものの不採用。スプリントレースの実施が選択された。

F1のスプリントレースは、通常のレース距離である305kmから短縮された1レース100kmで行なわれ、そのレース時間は約25〜30分といったところ。スプリントレースのグリッドは金曜日午後のQ1、Q2、Q3に分けられたノックアウト方式の予選セッションで決定される。

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images