FIA F2

F1王者ランド・ノリス設立のLNフュージョン、来季FIA F2の参戦権を取得。参戦全11チームが発表……F1デビューに向けた”最終関門”

FIA F2が、2027年から参戦する11チームを選定、発表した。

編集: 2026/10/28 11:38

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LN4 Fusion

FIA F2は2027〜2029シーズンに参戦する11チームのリストを発表。F1ドライバーのランド・ノリスが立ち上げたLN4フュージョンも参戦申請が認可された。

F1直下のカテゴリーであるFIA F2は、新車両が導入される2027年シーズンから3年間にわたる参戦チームを選定していた。その作業が完了。来シーズンも11チーム22台が参戦することになった。

なお11チーム中10チームは2026年シーズンまでと変わらないが、AIXレーシングの資産を一部引き継ぎ新規参入を申請していたLN4フュージョンが追加の1チームとして選ばれた。このLN4フュージョンは、F1ドライバーのノリスが立ち上げたチームであり、この他FIA F3やF4にも参戦すると同時に、ドライバー育成プログラムも手掛ける。

2027〜2029年シーズンのFIA F2に参戦するのは、以下のチームである。

・ARTグランプリ（フランス）

・カンポス・レーシング（スペイン）

・DAMS（フランス）

・ハイテック（イギリス）

・インヴィクタ・レーシング（イギリス）

・LN4フュージョン（イタリア）

・MPモータースポーツ（オランダ）

・プレマ・レーシング（イタリア）

・ローディン・モータースポーツ（ニュージーランド）

・トライデント（イタリア）

・ファン・アメルスフォールト・レーシング（オランダ）

FIA F2のブルーノ・ミシェルCEOは、今回の発表に際して次のようにコメントを寄せた。

「この新たな3年間のサイクルに向けて、世界中のチームから強い関心が寄せられた。これは我々の選手権の強さと魅力を改めて示すものだ」

「現在参戦している10チームは若手ドライバーがF1への準備を整えるための最高の環境を提供することに一貫して尽力してくれている」

「またLN4フュージョンをグリッドに迎え入れることができ、大変嬉しく思う。彼らは豊富な経験と専門知識を持ち、選手権に大きく貢献してくれると確信している」

またLN4フュージョンのダン・リチャーズCEOも、F2参入が決まったことについて喜んだ。

「2027年のFIA F2に参戦できることを、大変光栄に思う。これはLN4フュージョンにとって大きな節目であり、9月にチームを立ち上げた際に掲げたビジョンを実現するための重要な一歩だ」

リチャーズCEOはそう語る。

「当初から我々は、ドライバーのための明確な育成パスと、才能ある人材が成功できる環境を備えた、競争力があり持続可能なモータースポーツ組織を構築することを目指してきた。F2はその目標の中核を成すモノであり、F1への準備における最終段階であり、おそらく最も厳しい段階であると言えるだろう」

「LN4フュージョンの立ち上げから間もなく、F2への参戦権を獲得できたのは素晴らしい成果だ。このプロジェクトをまとめるために尽力してくれた関係者全員の努力の証だ」

「しかし、これはまだ始まりにすぎない。F2の競争レベルの高さと、これから待ち受ける課題を認識している。今は確固たる基盤を築き、優秀な人材を集め、ドライバーとチームが最高レベルで戦える最高のチャンスを提供することに全力を注いでいる」

「ブルーノ・ミシェルCEO、FIA、そしてF2の運営組織が我々のプロジェクトに信頼を寄せてくださったことに深く感謝する。2027年の選手権に参戦するのを、楽しみにしている」

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