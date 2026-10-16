FIA F2

FIA F2のミシェルCEO、カタールとアブダビの2戦は”予定通り開催”と断言「我々はその2戦でシーズンを終えたい」

FIA F2の2026年開催カレンダーの最終2戦として予定されているカタールとアブダビの2ラウンドは、予定通り開催するつもりだと、シリーズCEOのブルーノ・ミシェルが語った。

Benjamin Vinel

編集: 2026/10/16 9:22

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Rafael Camara, Invicta Racing

写真：: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

中東情勢の悪化に伴い、2026年に同地域で開催が予定されていたモータースポーツ・イベントは、軒並み中止もしくは時期が変更されることになった。この後も年末にかけ、F1やMotoGPのグランプリが同地域で開催予定となっており、その動向が注目される。

しかしF1と併催されるFIA F2の最終2ラウンドは予定通り開催するつもりだと、FIA F2のブルーノ・ミシェルCEOは語った。

今年の2月、アメリカとイスラエルがイランに攻撃を仕掛けたことで始まったこの戦闘は、中東情勢を不安定化させた。現在も事態は完全には収束しておらず、サウジアラビアの国際空港が攻撃されるなど、一部状況が悪化しているように見える。

モータースポーツの開催計画にも影響が及んだ。F1やMotoGP、WECなど、世界選手権クラスのレースが中止や開催地／開催権料の変更に至った。F1はバーレーンとサウジアラビアのレースが中止され、そのうちバーレーンGPは、場所をマレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットに変更した。

またこの2グランプリでは、FIA F2のレースが併催として組まれていたが、それぞれマイアミとモントリオールのレースに置き換えられた。

ただF1の今年の最終2戦として予定されているのは、やはり中東のカタールとアブダビ。いずれもF2が併催される予定だ。念の為イモラでの代替戦の準備は進められているものの、F1とレース主催者は予定通り中東2戦を開催することを望んでおり、まだ中止という決断には至っていない。

そうなれば当然、FIA F2もカタールとアブダビを訪れることになる。

ただそのF2は、アゼルバイジャンでの週末のフォーマットを一部変更し、フィーチャーレースを2レース実施した。これはFIA F3が、バーレーンの開催が中止されたのを補うために、スペインのマドリンクで行なわれたラウンドで同様の措置……カタール戦とアブダビ戦が中止になった時のことを考慮してのものであることは間違いない。

しかしミシェルCEOは、計画に変更はないと断言する。

「今のところ、そしてこれは完全に明白だと思うが、カタールとアブダビのレースは開催カレンダーに載っており、我々はその2戦で今シーズンを締めくくることになる」

「我々はF1の動向を注視している。F1は状況を完全に把握しており、2戦を最高のコンディションで開催するために必要な措置を講じている。そして、それは実現するだろう」

「多くのドライバーがタイトル争いを繰り広げるという、素晴らしいシーズンはまだ終わっていない。3人のドライバーがタイトル獲得を目指している。カタールとアブダビでの最後の2レースを、本当に楽しみにしているんだ」

なおハイテックのコルトン・ハータはバクー戦の際、何気なくこんなことを語っていた。

「これが今シーズン最後のレースになるのか、それともまだレースが残っているのかは分からない。でも、あと2戦残っているというつもりで準備を続ける」

この発言をミシェルCEOの伝えると、こう語った。

「カタールとアブダビのレースは中止にはならない」

「ドライバーはいろいろなことについて意見を持っている。しかし今ここで言っておきたいのは、我々は間違いなく、そこでシーズンを終えたいということだ。F1もそれを目指しているし、我々も同じだ」

しかし結局のところアゼルバイジャンでの開催で終戦”していた”ということになれば、ラファエル・カマラ（インヴィクタ）がチャンピオンを”既に決めていた”ということになる。

そのことについて尋ねられると、ミシェルCEOは次のように語った。

「そうなってしまえば、とても残念なことだ。そう言っておこう。でも正直に言って、そんなことは起こらないと思う。なぜなら仰る通り、『そういえば、チャンピオンは1ヵ月前に決まっていたんだな』というのは、あまり良いことではないからだ。だから我々は、絶対に今のままの形でシーズンを終えたいと思っている」

今季のF2は前述の通り、現在カマラが207ポイントを獲得してリード。2番手にはレッドブル育成のニコラ・ツォロフ（カンポス）、アルピーヌ育成のアレックス・ダン（ローディン）が続いている。

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