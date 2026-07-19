「F3マシンにF1のダウンフォース」「プーオンはもうコーナーじゃない」2026年マシンで走るスパ、フェルスタッペン達が酷評

F1ベルギーGPの舞台であるスパ・フランコルシャン・サーキット。ドライバーにも人気のあるコースだが、2026年の新マシンではかなり厳しい評価になってしまっている。

スパはエネルギーマネジメントが今シーズンの中でも特に厳しい場所になると、以前から予想されてきた。そして実際に走行が始まると、ドライバーからは厳しい声が聞こえてきた。

フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）が指摘しているように、主な課題はセクター2にある。ここではMGU-K、つまりモーター出力無しで走らなくてはならいのだ。

その結果、高速の連続左コーナーであるプーオンの景色は一変してしまった。これまでは限界ギリギリのドライビングを要求されてきた箇所でのアタックが魅力だったが、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）は状況が大きく変わったと語った。

「第2セクターの大半は内燃エンジンだけで走っている。出力は450～500馬力くらいかな。たぶんF3と同じくらいのパワーなのに、ダウンフォースだけはF1なんだ」

4度のF1王者フェルスタッペンはそう語った。

「だから想像できると思うけど、正直言って全然エキサイティングじゃない」

MGU-Kを使わずに内燃エンジンのみで走る場合、現行F1パワーユニットの出力は約540馬力だ。そしてF2のメカクローム製エンジンは約620馬力の出力を発揮するため、当該セクターではF2以下、ということになる。ただフェルスタッペンの言うF3との比較は完全には正しくない。F3は公式出力は約380馬力とされているからだ。

一方でフェルスタッペンは、毎週のように新レギュレーションを批判したいわけではないとも付け加えた。

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

「正直、またここで文句を言いたくはない。たぶん、この部屋を出た瞬間に誰かに撃たれるだろうからね」と、冗談めかしながら彼は語る。

「以前も言ったように、自分の中で気持ちを切り替えて、この状況でベストを尽くそうとしている。自分が好きなF1ではないし、愛しているスタイルでもない。でも家で何もしないよりはマシだからね。とにかく最善を尽くすだけだ」

■プーオンはもうコーナーじゃない？

予選後にはフェルスタッペン以外のドライバーも同様の不満を口にしていた。

ランド・ノリス（マクラーレン）は中国GPの時点で「プーオンではもう“誰が一番度胸があるか”は見られない」と話していたが、実際のベルギーGPではさらに踏み込み、「もはやコーナーではない」と語った。

そしてその意見には、チームメイトのオスカー・ピアストリも賛同している。

「プーオンもかなり厳しいね。もうコーナーというより、ストレートの途中にある緩いカーブと言った方がいいかもしれない」

ピアストリはMotorsport.comにそう語った。

「残念だ。昔から素晴らしいコーナーだったし、自分も得意だったからこそね。でも今年は本当に様子が違う。特にコーナー立ち上がりのパワーの出方が違うから、奇妙な感じだ」

コーナー出口の立ち上がりに関しては、今季はMGU-Kのパワーを使う時と、そうでない時とで、全くの別物になる。その点でドライバーはコーナーごとに適応を迫られている。

「今のF1では、多くの場所で内燃エンジンのパワーだけしか使えない。あるコーナーでは1000馬力近い状態で立ち上がるけど、別のコーナーでは550～600馬力程度しかない状態で立ち上がることになるんだ」と、フェルスタッペンは言う。

「その違いを頭の中で整理して対応するのはかなり大変だ。ある意味では以前より難しくなったし、今年のスパはこれまでとはまったく違うサーキットになっている」

「変わったのはプーオンだけじゃない。このサーキット全体が別物になってしまった」

「でも、自分の中でそれに適応するしかないんだ」