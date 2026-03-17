オコンに殺害予告はしないで！！　中国GPの接触受け、コラピント陣営がファンに呼びかけ

アルピーヌのフランコ・コラピント陣営は、F1中国GPで起きたエステバン・オコン（ハース）との接触を巡り、ファンに対してオコンへの誹謗中傷をしないよう呼びかけた。

コラピントは中国GPではポイント圏内であるトップ10を争った。ただ、レース後半の32周目にターン2でイン側から果敢に仕掛けてきたオコンに接触され、スピンして後退してしまった。

それでもコラピントは体勢を立て直すと、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）を抜いて11番手に浮上。さらにマックス・フェルスタッペン（レッドブル）のリタイアもあり、10位でポイントを獲得することができた。

接触を起こしたオコンに対しては、その責任が認められて10秒のペナルティが決定。オコンはピットストップ中にペナルティを消化し、14位でのフィニッシュとなっている。

レース後、オコンはこの件について「ペナルティは当然だ」と認めた。なおインタビュー前にオコンはコラピントに謝罪も行なっていた。

「レースを通してフランコと争っていた。だからあの最後のインシデントは明らかに自分の責任だ。少し楽観的すぎたし、実際にはスペースはなかった」

オコンはそう語る。

「争っていたのは1ポイントだけだったが、自分にとっても彼にとっても、本来なら今日はもっと多くのポイントを得られたはずだった」

「彼がポイントを獲得できたのは良かった。いいレースをしていたからね」

そしてコラピントは接触についてこう語った。

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

「リプレイは見ていないが、彼は自分の右リヤに接触してきて、マシンを壊された」

「起きてしまったことは仕方ないし、彼も謝罪してくれたので問題はないが、それでもポイントをいくつか失ったのは本当に残念だ」

そしてコラピントのマネジメントを担当しているBullet Sports Managementは、SNS上での誹謗中傷を抑止するため、事前に声明を発表した。コラピントファンはSNS上での誹謗中傷行為が悪目立ちすることがこれまでに何度かあり、角田裕毅がその対象となったこともあった。

「お知らせ：エステバンやその家族、ハースチームに対して、憎悪を込めたメッセージや殺害予告を送らないでほしい」

「そのような行為は今回のインシデントを変えるものではなく、フランコのファンの評価を下げるだけだ。いつも前向きで敬意ある応援をしてくれていることに感謝する」