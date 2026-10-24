IndyCar

アロンソ、インディカーのスペイン開催決定を歓迎。しかしアメリカ国外開催の拡大に警鐘「コストが増加してしまう可能性がある」

フェルナンド・アロンソは、インディカーが来季バルセロナで行なわれることを歓迎しつつも、同シリーズのコストが増加しすぎないよう警告した。

Joey Barnes Ronald Vording

公開日時: 2026/10/24 11:15

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

2度F1でチャンピオンに輝き、インディ500への参戦経験もあるフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン・ホンダ）は、インディカーのレースが2027年にスペインのバルセロナ-カタルニア・サーキットで開催されることを歓迎しつつも、シリーズのコストが増大する可能性を危惧している。

インディカー・シリーズは金曜日、2027年の7月18日に、スペイン国内で初のレースとなるインディカー・バルセロナ・グランプリを開催することを発表した。このレースは10年契約であり、ヨーロッパでは2007年のオランダ以来、北米以外では2013年のブラジル以来のインディカー開催ということになる。また、インディカーで5回チャンピオンに輝いているアレックス・パロウにとっては母国凱旋レースということにもなる。

パロウと同じくスペイン出身のF1王者であるアロンソは、バルセロナ-カタルニア・サーキットの役割を賞賛した。

「素晴らしいレースになるだろう。スペインとバルセロナにとって、間違いなく歴史的なイベントになる」

アロンソはそう語った。

「常設サーキットがあることの利点は、年間を通じていつでもテスト走行ができるということだ。そして、様々なレースを開催できる。先週はWEC（世界耐久選手権）が開催された。そしてインディカーも開催されることになった。MotoGPも開催されている。通常のサーキットを市街地サーキットと比較すると、これが最大のメリットなんだ」

またこのバルセロナ-カタルニア・サーキットが存在することで、若いドライバーやライダーの育成もサポートできると、アロンソは語った。

「バルセロナは、スペインのモータースポーツにとって非常に重要だ」

「バルセロナなしでは、僕らはやっていけない。若いカテゴリー、初めてマシンをテストするドライバーにとって、FREC（フォーミュラ・リージョナル）やF3、Moto3などで練習できるサーキットが必要なのだ。インディカーを迎えることは、我々がどれほど恵まれているのかを示すもうひとつの事例だ」

しかしその一方でアロンソは、インディカーが世界中を転戦することで、かかるコストが増加することへの懸念を語った。

「確かにインディカーは、アメリカ市場に特化しているからね」

そうアロンソは語った。

「F1では、ドライバーとチームにとって大きな負担となる要素のひとつが、世界中を転戦することだ。世界を転戦するとなると、費用は非常に高額になる。だからメリットもあれば、デメリットもあるんだ」

「彼らはアメリカの国内でレースを開催し続けるべきだ。それ以外では、1〜2戦の開催に留めるべきだろう。しかし、彼らが他の国での開催を増やし続けるとは思えない」

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