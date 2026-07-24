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アロンソ、アップグレードしたマシンに好感触「とてもポジティブ。チーム全体にとても前向きな雰囲気がある」

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1ハンガリーGPのFP2を19番手で終えたものの、アップグレードは期待通りだったと述べた。

Oleg Karpov
Oleg Karpov
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

　アストンマーティンは、F1ハンガリーGPでBスペックと呼ばれるほど広範囲のアップグレードを投入。フェルナンド・アロンソはFP2を19番手で終えており、順位自体は大きく改善しなかったものの、チーム内の手応えは非常に良好だったようだ。

　ランス・ストロールはサスペンションの故障でFP1でスピンし、走行を終えただけでなく、チームが時間内にマシンを修復できなかったためFP2にも出場できず、またもや苦しい一日を過ごした。一方でアロンソは、多くの人がBスペックと呼ぶマシンでの初日について、開発で狙っていた通りの結果が得られたと明かした。

「うまくいったと思う。全体的に見て、数値や相関性の面では期待していた結果が得られた。それは来年のマシン開発にとっても、今季残りのアップデートにとっても非常にポジティブなことだ」

　そうアロンソは語った。

「もちろん、僕たちはかなり後方からスタートしているので、まだ長い道のりが残っている。でも、これは今後続いていくことを期待している数多くの前進の第一歩だ」

　チームが新しいパッケージについての理解を深めていくにつれて、さらにタイムを縮める余地は十分にあるが、アロンソによれば、新シャシーはすでに中団争いに加われるだけの競争力を示しているという。

「データをさらに詳しく分析して比較する必要はあるけど、大きな驚きはなかったし、中団上位勢に対してコーナーで大きく劣っているとも思わない。それが僕たちの最初の目標だった。中団の上位に食い込むことだ。コーナーではそのレベルに達していると思うから、あとは作業を続けるだけだ」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

　ただし、アロンソはアストンマーティンがさらに前進するためには、シャシーだけでなくホンダ製パワーユニットの進化も不可欠だと認識している。改良版のパワーユニットは、夏休み明け最初のレースとなるオランダGPで投入される予定だ。

「もちろん、シャシーの面でもエンジンの面でも、トップレベルに到達するにはまだいくつかのステップを踏まなければならない。だから言ったように、これは数ある前進の第一歩だ。でも、チーム全体にはとても前向きな雰囲気がある。期待していた成果が実際に得られていることが分かっているからね」

　FP1では、シーズン序盤にも苦しんだ問題の一部が振動という形で再び現れたことが明らかになったが、アロンソはチームがその日の後半にそれらを制御できるようになったと述べた。

「今日はメインストレートで振動があった。特にFP1ではそれが顕著だった」

「FP2ではメカニックたちがほぼ修正してくれたと思うので、明日は心配ない」

　アストンマーティンがQ2進出を争えるかどうかは依然として大きな疑問だが、今シーズンここまでの大半をキャデラックの後塵を拝してきた後、少なくともその差を縮めた、あるいは追い抜いたように見える。

「彼らは間違いなく争いに加わっている」と、キャデラックのセルジオ・ペレスは語った。

「今日の彼らは非常に好調だった。レースペースも非常に強そうだったので、今週末は彼らを打ち負かすのは難しいだろうと思う」

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