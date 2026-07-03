アロンソ、自身の去就は夏休みに判断。アストンマーティンのアップグレード成否には左右されない？

フェルナンド・アロンソは、自身のF1での将来はアストンマーティンの今後のアップグレードに左右されないと明言した。

アストンマーティンはレギュレーションが大きく変更された今シーズン、開幕8戦でわずか1ポイントしか獲得できず、時には他チームに1秒以上の差をつけられるなど、悲惨なスタートを切った。

アストンマーティンは現状を打開するうえで、アップデートを小出しにするのではなく、明確な性能向上を実現できるタイミングまでアップデートを待つという方針であることも、その一因となっている。

そうした現状もあってアロンソは自身の能力を発揮する機会を奪われており、44歳の彼の契約は2026年末に満了するため、彼の将来は依然として不透明なままだ。

エイドリアン・ニューウェイ代表は、ハンガリーGPで大規模なアップグレードを実施すると明かし、マシンの大幅な軽量化を目指していると語った。そしてこのアップグレードによって、アロンソが2027年以降もチームに留まるよう説得できることを期待している。

「アロンソはこのアップグレードにとても興奮しているし、彼がもう1シーズンもステアリングを握り続けてくれることを願っている」

「彼の経験、クルマに関する知識、そして開発を導く能力を考えれば、彼はかけがえのない人材だ。しかし、彼は明確で具体的な進歩を求めている。我々が正しい方向に確実に進んでいることを示せれば、彼は喜んでハンドルを握ってくれるだろう」

チームが公式サイトに掲載したインタビューでニューウェイはそう語ったが、アロンソは自身の将来がアップグレードに左右されるという見方を否定した上で、ハンガリーGP直後の夏季休暇中に決断を下すと明言した。

「それが本当に関連しているとは言えない」と、今週末のイギリスGPを前にアロンソは語った。

「マシンの調子が良いか悪いかに関わらず、他にも考慮すべき要素があるからだ」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

アロンソは自身がマシンに乗るかどうかに関わらず、各チームが来年の開発計画を検討し始める中で、アストンマーティンのアップグレードは2027年の成功にとって特に重要であると改めて強調した。

「バーレーン以来、僕たちが辿ってきた方向性と費やした時間も考慮することが重要だ」と彼は付け加えた。

「チームは、適切なパッケージが導入されるまで待つという決断を下した。それが第7戦なのか、第12戦なのか、あるいは年末なのかは分からなかった」

「しかし、それが僕らの出発点であり、現状であることは分かっていた。これでは十分ではない。ダウンフォース、パワー、ギヤボックス、経験など、あらゆる面で不足している」

「だからこそ、僕たちはしっかり分析を行ない、チーム全体で状況を整理し、今後の計画を立てる必要がある。僕にとって重要なのは、ハンガリーGPの時点で、このマシンの弱点が何なのかを正しく理解し、それに対して具体的な対策を講じていると実感できることだ」

「特に最初に投入される空力アップデートが重要になる。今年のマシンには、ドライバーが運転するうえで特定の問題があり、僕たちはそこで苦戦している」

「もしハンガリーでその問題が改善され、マシンを限界まで攻められるようになれば、来年に向けて非常に明確な方向性が見えてくると思うし、勢いもつくだろう。僕にとって最も重要なのは、その点だ」