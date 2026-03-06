本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

僕らは皆が思っているほど悲観的じゃない……アストンマーティン・ホンダのアロンソ気丈「常に進歩している」

F1開幕戦オーストラリアGPで、アストンマーティン・ホンダの状況はテストの時よりも悪化しているように見える。しかしフェルナンド・アロンソは、思われているほど悲観的ではないと語る。

Ed Hardy
Ed Hardy
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

　2026年のF1が開幕。しかしその初日、アストンマーティン・ホンダは苦しい状況から脱却できていない。しかしフェルナンド・アロンソは、がっかりしている部分があることは認めつつも、それほど悲観的ではないとも語る。

　アストンマーティン・ホンダは、バーレーンでのテストで異常振動に見舞われ、バッテリーのシステムにダメージが及んでしまうという状況に陥った。その後、ホンダのPU開発拠点であるHRC Sakuraなどで対策が講じられてきた。

　ホンダとアストンマーティンは、現時点で考えうる最良の解決策を見出し、今週末のオーストラリアGPに持ち込んだ。しかしスペアバッテリーがなく、初日はほとんど走れず。アロンソはFP2こそ18周を走ったものの、FP1では0周。ラップタイムも最下位に留まった。

　スペアバッテリーがないことで、アストンマーティンは決勝レースのスターティンググリッドに並ぶことができたとしても、レース途中でリタイアしなければならないかもしれない。

「僕らはそうなったとしても問題ない」

　スカイスポーツのインタビューで、アロンソはそう語った。

「ホンダが在庫を持っているかどうかの方が問題だ」

　またアロンソは、F1 TVのインタビューでもこう語った。

「もちろん、在庫がないのは残念だ」

「ホンダは1チームにしか（PUを）供給していないが、これが現状だ」

　初日の走行を終えたアロンソは、この日複数回のトラブルに見舞われたことを明かした。

「正直に言って、あまり学ぶことはなかったね」

「残念ながらFP1ではホンダのトラブルがあり、FP2でもホンダにいくつかのトラブルがあった。だから、今日の周回数は少し制限されてしまった」

「マシンの理解、そしてマシンの挙動範囲を理解するという点で、少し回復する必要がある。だから、こういう状況になるのは好ましくない」

「もちろん、このレースには全く新しいパッケージを持ち込んだから、セットアップの面でそのパッケージをどう走らせるのかを理解する必要がある。今日はあまり周回できなかったから、明日のFP3でもっとクリーンに走れるといいな」

　ホンダは悩まされている振動の源は、エンジンであることを認めている。しかしエンジンだけが全ての元凶ではないだろう。アストンマーティンの今季マシンAMR26は、風洞実験の開始時期が他チームよりも約4ヵ月遅れたと明らかにされており、シャシー側にも問題があるのはほぼ間違いないだろう。

　様々な問題に悩まされるアストンマーティン。しかしアロンソは、気丈にこう語る。

「僕らはメディアや周りの人たちが言うほどネガティブじゃないよ。誰かがうまくやっている時、あるいはうまくいっていない時、そして物事がうまくいっていない時にそのストーリーを伝えるのは良いことだけどね」

「どちらの場合でも、誇張しがちだ。でも、僕らは自分たちの立場を理解している。昨日も言ったように、僕らは大きな課題に直面している。でも、チームの全員がその課題をある意味で受け入れ、この状況から抜け出すために、できる限りのことをしている」

「これはF1だ。テクノロジーは非常に複雑で、物事をこなすにはある程度の時間がかかる。毎日フリー走行を走る。グランプリからグランプリにかけて、皆が望むような進歩は見られないかもしれない」

「しかし、大小様々な変化が起きていて、常に進歩がある。だから、できるだけ早くそれがラップタイムに現れることを願っている」

