本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

アストンマーティン・ホンダ問題山積みにアロンソは「精神的に厳しいだろう」……ニューウェイ代表が理解を示す

アストンマーティンF1は、2026年シーズンを非常に苦しい形でスタートすることを強いられた。フェルナンド・アロンソは「精神的に非常に厳しい」だろうと、エイドリアン・ニューウェイ代表は見ている。

Ed Hardy
Ed Hardy
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　2026年シーズンのF1が開幕したが、アストンマーティンは非常に厳しい船出となった。この状況に、ドライバーのフェルナンド・アロンソが精神的に追い込まれているだろうと、エイドリアン・ニューウェイ代表は考えている。

　アストンマーティンは2026年からホンダとタッグを組み、体制も強化してきたことで期待が大きかった。しかしプレシーズンテストから問題が山積み。異常振動によってバッテリーにダメージが及ぶなど、トラブルが頻発するによって走行を重ねることも難しい事態に追い込まれた。

　開幕戦ではバッテリーのスペアが無い状態にも追い込まれた。ただ問題はPUだけではなく、アストンマーティンの風洞開発プログラムの開始が4ヵ月も遅れていたことも影響を及ぼしているはずだ。その結果、ペースは上位勢から数秒遅れだ。

　そのためアロンソが追い求めてきた2006年以来の自身3度目F1タイトルの夢は、ほぼ絶望的な状況にあると見られている。しかも彼は今年45歳を迎え、契約も今シーズン末で満了する。

　アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表は、アロンソにとって現状は精神的に厳しいだろうと認めた。

「彼は本当に偉大なドライバーのひとりだ。能力、才能、総合力を考えれば、これまでの勝利数や獲得した2回のタイトルよりも、もっと多くの勝利やタイトルを手にしていてもおかしくなかった」

　ニューウェイ代表はそう語る。

Adrian Newey, Aston Martin, Lawrence Stroll, Aston Martin

Adrian Newey, Aston Martin, Lawrence Stroll, Aston Martin

Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

「今でも非常に速く、非常に才能があり、頭の回転も鋭い。本人と話しても、衰えを感じている様子はない。視力も非常に良いし、反応速度についても、昨年のスタート反応時間で最速だったことを誇りに思っているようだ」

「彼は本当に素晴らしい人物だ。我々も、今シーズンが難しい年、つまり“基礎を築く年”になることは分かっていたので、期待を抑えようとしていた」

「少なくともシャシー面では、アストンマーティン側の開発開始が非常に遅く、開発サイクルも極めて圧縮されていた。言い訳ではないが、そのことからシーズン序盤は遅れを取る可能性が高いと分かっていた」

「しかしシャシー面にはまだポテンシャルがあると私は信じている。本来なら追いつけるはずだった。ただ今は別の問題が生じてしまっている。だからフェルナンドにとって、今は精神的に厳しい状況だ」

　アロンソにとってホンダエンジンのトラブルに見舞われるのは今回が初めてではない。2015年から2018年までのマクラーレン時代には、ホンダとの関係が悪化したこともあった。

　中でも特に有名なのは2015年日本GPで、彼がホンダのパワーユニットを「GP2エンジン」と無線で酷評した出来事だ。しかし今回、アロンソはホンダに対してはるかに好意的な姿勢を見せている。

「ホンダが問題を解決すると100％信じている。過去にもそれを実証しているからだ」と、アロンソは言う。

「彼らは常に競争力のある、F1トップレベルのエンジンを作るメーカーだ。おそらく、問題は必要な時間だろう」

「そこが僕のキャリアの時間軸と一致するかどうかは分からない。問題がいつ解決するのか、正確に知るための水晶玉は持っていないんだ」

「レースごと、そして月ごとに状況を見ていくしかない。短期間で改善が見られることを願っている。それが来年についての自分の決断にも影響するだろう」

　なおオーストラリアGPの2日目、フリー走行3回目では19周を走破。ようやくしっかりと周回を重ねることができた。また1周のペースでも、まだ上位との差は大きいものの、初日と比べると進歩したように見える。

　アストンマーティン・ホンダはこの先どんな進歩を見せるのか、注目が集まる。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 メルセデスに明暗。ラッセルが大差トップもアントネッリが大クラッシュ。アストンはストロール走れず｜F1オーストラリアGP FP3
次の記事 F1オーストラリアGP予選速報｜やっぱりメルセデスが速かった……王朝復活フロントロウ独占。アロンソ奮闘も17番手まで
More from
Ed Hardy

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

26年マシンは「完全に空虚」フェルスタッペン、シーズン開幕してもやっぱりお気に召さず

F1
F1
オーストラリアGP
26年マシンは「完全に空虚」フェルスタッペン、シーズン開幕してもやっぱりお気に召さず

予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

F1
F1
オーストラリアGP
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる
More from
フェルナンド アロンソ

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」

F1
F1
オーストラリアGP
アロンソが予選で力走……上位はまだ遠いものの、確実に進歩するアストンマーティン。ホンダ折原エンジニア「バッテリー周辺の振動は軽減」

アロンソ、開幕戦から”いつリタイアすべきか”を明かす「できるだけ多くの周回はしたいけど、リスクは冒せない」

F1
F1
オーストラリアGP
アロンソ、開幕戦から”いつリタイアすべきか”を明かす「できるだけ多くの周回はしたいけど、リスクは冒せない」
More from
アストンマーティン

パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」

F1
F1
オーストラリアGP
パートナーのホンダと、AMR26の開発を進めている……アストンマーティンのニューウェイ代表「非常に忙しい1日になった」

僕らは皆が思っているほど悲観的じゃない……アストンマーティン・ホンダのアロンソ気丈「常に進歩している」

F1
F1
オーストラリアGP
僕らは皆が思っているほど悲観的じゃない……アストンマーティン・ホンダのアロンソ気丈「常に進歩している」

アストンマーティンF1の振動が減った？　ホンダ折原エンジニア「対策案が実走行でも機能していることが確認できた」

F1
F1
オーストラリアGP
アストンマーティンF1の振動が減った？　ホンダ折原エンジニア「対策案が実走行でも機能していることが確認できた」

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」