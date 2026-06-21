アロンソ、ル・マン24時間への再挑戦もあり得る？「ダカールも魅力だけど、フェルスタッペンと一緒なら……」
フェルナンド・アロンソは、将来ル・マン24時間レースに復帰する可能性もあると認め、マックス・フェルスタッペンと組む可能性についても言及した。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images
アストンマーティンのF1ドライバーであり、トヨタと共に2度ル・マン24時間レースを制しているフェルナンド・アロンソは、将来的にル・マン24時間レースへ電撃復帰する可能性を否定せず、もし4度のF1世界王者マックス・フェルスタッペンとマシンを共有できるなら、その挑戦は特に魅力的なものになるだろうと語った。
2度のF1世界王者であるアロンソは、耐久レースの世界でも豊富な経験を持つ。F1の舞台を一時離れていた期間には、2018年と2019年にトヨタからWECへ参戦し、2年連続でル・マンを制覇するとともに、WECのタイトルも獲得した。
44歳のアロンソはインディ500へのスポット参戦経験もあり、世界三大レースを制する”トリプルクラウン”達成にはあとインディ500制覇を残すのみとなっているが、同カテゴリーへの復帰については否定している。
現在はアストンマーティンでF1活動を続けているアロンソだが、母国バルセロナで行なわれたバルセロナ-カタルニアGPのステージイベントで、将来的な他カテゴリーへの挑戦について語った。
「インディ？ いや、今はまったく考えていないね。それからハイパーカーについても分からない。絶対にやりたいと決めているわけでもない」と説明した。
「ダカール・ラリーには挑戦してみたいし、いつか優勝したいとも思っている。僕を惹きつけるのは、そのチャレンジそのものなんだ。トリプルクラウンも非常に魅力的だけど、ダカールも同じくらい魅力的だよ。なぜなら、F1、耐久レース、そしてラリーで勝利を収めることができれば、それを成し遂げた例はごくわずかだからね」
「だから僕は挑戦が好きなんだ。でもハイパーカーも魅力的だし、ル・マン24時間レースは僕にとって本当に素晴らしい経験だった。もしかしたら、いつかまた出場するかもしれない。特にフェルスタッペンと一緒ならね」
アストンマーティンは2026年型マシンの大きな問題への対応に追われており、アロンソとチームメイトのランス・ストロールにとっても厳しいシーズンとなっている。
開幕から7戦を終えた時点で、アロンソはドライバーズランキング18番手で獲得ポイントはわずか1点。ストロールは0ポイントで22番手に沈んでいる。
コンストラクターズランキングでは、2026年から参戦を開始したキャデラックを上回る10番手につけている。
アロンソとフェルスタッペンはF1現行規則を声高に批判しているという点で共通点があり、フェルスタッペンはGT3車両でのレースにも積極的に参戦している。
最近では、2027年からWECハイパーカークラスへの参戦を開始するフォードがフェルスタッペンへラブコールを送っている。アルピーヌへの移籍も噂されたアロンソがF1外での挑戦を求め、フェルスタッペンと組む可能性も、決してあり得ない話ではないのかもしれない。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
アストンマーティンのアロンソとストロール、苦戦が続くも前向き「夏休み頃まで不調が続くということは承知している」
母国で予選最下位のアロンソ達観「あらゆる箇所に問題がある。新しいマシンが届くのを待っている」
今季or来季でF1引退の可能性をほのめかしたアロンソ。古巣アルピーヌでの“第4期”でキャリアを締めくくる選択肢はあるのか
アストンマーティン・ホンダにとって、バルセロナ初日は厳しい1日に……ホンダ折原エンジニア「今のペースは目標とするレベルには達していない」
アロンソ、バルセロナで走るのはこれが最後？ 公式記者会見で意向を明かす……しかしモチベーションは衰えず「来年勝てることを期待している」
不振が続くアストンマーティン、トンネルの出口は「かなり先にある」とデ・ラ・ロサ。まだ見ぬ大型アップデートに向け我慢の日々
最新ニュース
7度のMotoGP王者相手に堂々優勝争い！ チェコGPで2位の小椋藍、マルケスに“小言”「君はたくさん勝ってるんだから、勝たせてよ！」
アロンソ、ル・マン24時間への再挑戦もあり得る？「ダカールも魅力だけど、フェルスタッペンと一緒なら……」
小椋藍、ポールポジションから最強王者追い詰める2位！ マルケス底力見せ2連勝｜MotoGPチェコGP決勝
Moto2チェコ決勝｜イヴァン・オルトラ、ペナルティ跳ね除け初勝利！ 古里太陽が14位でポイント獲得
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
Top Comments