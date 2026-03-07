本文へスキップ

F1 オーストラリアGP

アロンソ、開幕戦から”いつリタイアすべきか”を明かす「できるだけ多くの周回はしたいけど、リスクは冒せない」

苦しい状況で開幕戦を迎えたアストンマーティン。予選17番手となったフェルナンド・アロンソは、決勝で少しでも問題が起こればリタイアせざるを得ないと語った。

Ed Hardy Stuart Codling
公開日時:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Paul Crock / AFP via Getty Images

　アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、 2026年のF1シーズンの今後のラウンドに支障をきたさないよう、少しでも問題が生じた時点でオーストラリアGPからリタイアしなければならないと考えている。

　プレシーズンテストから、異常振動によってホンダ製パワーユニット（PU）に生じるトラブルに苦しんできたアストンマーティン。スペアのバッテリーはなく、振動によるドライバーの負傷を避けるため、58周のレースのうち25周しか走行できないとも示唆されることもあった。

　開幕戦の週末になってもトラブルは続いており、ランス・ストロールはICE（エンジン）関連のトラブルの疑いでFP3を走れず。結局、予選にも間に合わなかった。

　予選17番手となったアロンソは「毎周柔軟に対応して、状況を注視していくよ。エイドリアン（ニューウェイ／チーム代表）が昨日言っていたように、パーツが不足している。それは秘密ではない」と語った。

「来週は中国GPだ。できるだけ多くの周回をこなし、できればレースのほぼ全区間を走破できればと思っている」

「しかし、何か問題が起きる可能性があるという最初の兆候が見えた時点で、大きな損害を被るまで走り続けるリスクは冒せず、来週のために妥協することになる。だから僕たちは非常に柔軟に対応しなければならない」

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Lars Baron / Getty Images

　アストンマーティンは序列最下位であり、コースに出てアタックできたとしても、数秒遅れのペースなのではないかと懸念されていた。しかしアロンソは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがクラッシュし、ウイリアムズのカルロス・サインツJr.が走れなかったとはいえ、Q2進出までは0.7秒ほどというタイムを記録した。キャデラック勢を上回ったのだ。

「何も変わらないと思うけど、ガレージでは少し変わるかもしれない」とアロンソは付け加えた。

「メカニックたちはここ6週間、昼夜を問わずPUを交換しながら全力で働いてきたんだ」

「だからランスがFP3と予選で全く周回できず不運だったガレージの反対側も含めて、コースに出て数台と走れたのは、昨日のように最下位で止まっているのより少しマシだ」

「おそらくそれは、ガレージの全員に少しばかりのやる気を呼び起こすのに十分だろう。そして、困難な局面でチームの士気を高く保つことは、ドライバーとしての役割の一部でもあるんだ」

