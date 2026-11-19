F1 ラスベガスGP

フェルナンド・アロンソ、2030年までにはF1引退？「次世代V8パワーユニットのマシンには乗っていないと思う。100%だ」

フェルナンド・アロンソは、2030年にF1に復活するとされるV8エンジンを搭載したマシンでレースしないことを「残念」と語り、あと4年F1を続けるつもりはないと明かした。

Ronald Vording

編集: 2026/11/19 7:02

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

FIAは今週はじめ、2030年からF1にV8ターボ・ハイブリッドパワーユニット（PU）を導入することをオンライン上で大々的に発表した。その情報はほんのわずかな時間公開されただけで、その後削除され、今に至っているが、F1パドックにいる誰もが、V8エンジン導入を確実視している。

ラスベガスGPの水曜日に記者団の取材に応じたフェルナンド・アロンソは、F1にV8エンジンが導入されることを歓迎しつつも、そのPUを搭載したマシンを自分がドライブすることはないだろうと語った。

基本合意された2030年から導入される次期PUは、2.1リッターのターボチャージャー付きV8エンジンに、小型化されたエネルギー回生システムが取り付けられるというものだ。導入目標は、当初の計画より1年早まることになる。

これは多くのドライバーたちが強く求めてきたことであり、ラスベガスGPのメディアデーでも、好意的な反応が多く挙がった。

そんな中でアロンソは、自分にとってV8エンジンの復活時期は遅すぎると強調した。現在45歳のアロンソは、あと4年もF1を続けるつもりはないようだ。

「新しいV8エンジンの時代には、僕はもう現役じゃない。100%だ」

しかしアロンソは、2021年にF1復帰を決めたことなど、これまでにも度々驚くような行動を見せてきた。今回も同じように人々を驚かせる……つまり2030年以降もF1への参戦を続けているのではないかと尋ねられると、アロンソはこう語った。

「ああ、過去には自分自身も驚いたことがあるよ。でも今回は良い選択だったと思う。引退する時がやってきたら、それは同時に新しいことに挑戦する絶好の機会でもある」

「V8エンジンが復活するのはまだ先の話だ。それまでに、自分は十分満足していると思うよ」

アロンソは、2014年にハイブリッドPUが導入された後、純粋なレースが長年失われたと考えているという。

「2014年にV8エンジンが導入されなかったのは確かに残念だ。2014年から2030年か2031年まで……つまり16年か17年もの間、純粋なレースが失われたということだからね」

2030年までF1を続けるつもりはないと公言するアロンソだが、F1引退=レース引退ではない。アロンソはF1引退後も長くレースを続けるつもりだと語る。

アロンソは2027年1月に行なわれるダカール・ラリーに参戦予定だが、その他のレースにも、F1引退後は参戦する意向を示した。

「ダカール・ラリーのことが頭から離れないね。そしてル・マンも、インディ500もね」

「僕はレースをすることが大好きで、スロットルを開ければパワーが出て、ブレーキをかければ減速するようなレーシングカーで競争するのが大好きだ。今のF1には、まさにそういう要素が欠けているんだ」

「もちろんF1を続けることが、常に僕の最優先事項だ。複数のプログラムを両立させるのは難しい。ダカール・ラリーは1月開催だから少しばかり都合がいいけど、それでもいくつかの偶然が重なった結果だ」

アロンソがル・マンのような耐久レースへの復帰を望んでいるのはよく知られたところだ。レッドブルのマックス・フェルスタッペンと組んで参戦する可能性すらある。しかしインディ500に再挑戦する意向を口にしたのは意外だ。

アロンソは過去3回インディ500に参戦。最後の挑戦は2020年で、21位が最高位である。このインディ500を制すれば、アロンソは世界三大レース（F1モナコGP、ル・マン24時間、そしてインディ500）を完全制覇する、史上ふたり目のドライバーということになる。現時点でこの” 三冠”を達成したのは、グラハム・ヒルだけなのだ。

「どうなるか分からないけどね。でも2028年には、インディカーに新しいマシンが登場すると思う」

アロンソはインディ500について語った。

「いつか参戦を検討するかもしれない。今は短期的な計画には入っていないし、考えてもいない。でも、100%否定することはできないよ」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 F1の次世代PUは2.1リッターV8ターボハイブリッド……一度は公開されたそんな情報が次々削除の怪。一体何があったのか

More from

Ronald Vording





有名なターン8だけじゃない！ 復活のトルコGP、目指すは「ドライバーだけじゃなくファンにも愛されるサーキット」



F1



F1



トルコGP



2 日前



有名なターン8だけじゃない！ 復活のトルコGP、目指すは「ドライバーだけじゃなくファンにも愛されるサーキット」





フェルスタッペン、猛烈追い上げで2位も「マシンが万全の状態だったら、もっと上を狙えた」



F1



F1



サンパウロGP



10 日前



フェルスタッペン、猛烈追い上げで2位も「マシンが万全の状態だったら、もっと上を狙えた」





フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」



F1



F1



サンパウロGP



12 日前



フェルスタッペンがFP2の走行を早めに切り上げた理由とは？「ロングランで多くの矛盾点が見つかった」

More from

フェルナンド アロンソ





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



21 時間前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転





フェルナンド・アロンソ、2027年のダカール・ラリー参戦を発表。マシンはアストンマーティン「F1とダカール……両方に全身全霊を傾ける」



Dakar



Dakar 1 日前



フェルナンド・アロンソ、2027年のダカール・ラリー参戦を発表。マシンはアストンマーティン「F1とダカール……両方に全身全霊を傾ける」





難コンディションのサンパウロで好パフォーマンス。しかし低下する信頼性……アストンマーティン・ホンダ「根本原因を把握しなければいけない」



F1



F1



サンパウロGP



9 日前



難コンディションのサンパウロで好パフォーマンス。しかし低下する信頼性……アストンマーティン・ホンダ「根本原因を把握しなければいけない」

More from

Aston Martin





アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」



F1



F1



サンパウロGP



13 日前



アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」





アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」



F1



F1



メキシコシティGP



18 日前



アロンソの”F1ドライバーのレベルが低い”発言が思わぬ波紋。ローソン主張「そもそも、F1に辿り着くのが難しすぎるのが問題だ」





下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」



F1



F1



メキシコシティGP



20 日前



下位の一部のドライバーのレベルは低い！ アロンソ、メキシコでも主張を繰り返す「誰のことを言っているのか、僕らは皆分かっている」

最新ニュース





フェルナンド・アロンソ、2030年までにはF1引退？「次世代V8パワーユニットのマシンには乗っていないと思う。100%だ」



F1



F1 F1



ラスベガスGP



2 分前



フェルナンド・アロンソ、2030年までにはF1引退？「次世代V8パワーユニットのマシンには乗っていないと思う。100%だ」





F1の次世代PUは2.1リッターV8ターボハイブリッド……一度は公開されたそんな情報が次々削除の怪。一体何があったのか



F1



F1 F1



ラスベガスGP



3 時間前



F1の次世代PUは2.1リッターV8ターボハイブリッド……一度は公開されたそんな情報が次々削除の怪。一体何があったのか





プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



3 時間前



プラマック、ヤマハがMotoGPの850cc時代初年度からトップ争いをするとは予想せず。期待は後半戦へ





ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は



F1



F1 F1



ラスベガスGP



4 時間前



ダブルタイトル確定のメルセデスから残り3戦で“チームオーダー”は出るのか？ ラッセルのランキング2位をサポートする可能性は

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録