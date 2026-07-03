新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？　アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」

シルバーストン・サーキット特有の高速かつ流れるようなレイアウトは、F1ドライバーやファンから長年愛されてきた。しかし2026年型マシンのエネルギーマネジメント面の制約によって、その魅力が大きく損なわれる恐れがある。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンは前戦オーストリアGPで、シミュレータでシルバーストンを走った際、「思わず笑ってしまった」と明かした。当然、その笑いはポジティブな意味でこぼれたものではない。

「正直言って、まるで別のコースを走っているような感覚だった。ラップ中、バッテリーはほとんど残っていない。常にバッテリー切れの状態だ。慣れ親しんだ感覚とは全く違うものになるだろう」

「長い直線区間があるけれど、そのすぐ後に高速コーナーがあるようなコースなので、バッテリーを十分に充電できないし、次の直線区間では使えるエネルギーも限られている。厳しいレースになるだろうね」

そして、その反応は他のドライバーたちにも共通している。アストンマーティンのフェルナンド・アロンソはMotorsport.comを含むメディアに、次のように語った。

「次の2戦は、これまで僕たちが経験してきたシルバーストンやスパとはまったく違うものになると思う」

「これまでは本当に素晴らしいサーキットだった。特に前世代のグラウンドエフェクトカーには、シルバーストンが最も適していたと思う」

「でも今年は全く違う。このクルマを運転していて楽しいものではないだろう。シミュレータで走った感じからすると、ドライバーにとっても、そして観客にとっても、かなり残念なものになると思う」

The Maggotts-Becketts-Chapel complex is one of the most challenging corner sequences on the F1 calendar, but drivers are now likely to have to harvest energy through here rather than attack it flat out Photo by: Getty Images

問題の本質はサーキットのレイアウト、より正確にはバッテリーを回生できる区間の偏りにある。その結果、オーストラリアGPや日本GPで見られたように、従来なら全開で駆け抜ける高速コーナーでも、「スーパークリッピング」によるエネルギー回生を行なわなければならない場面が訪れる可能性が高い。

FIAはマイアミGPを前に、1周あたりの回生エネルギー量に新たな上限を設けることで軌道修正を図っている。この変更によりスーパークリッピングの必要性はある程度減るものの、電気エネルギーの使用量が制限される以上、ラップタイムや最高速への影響は避けられない。

シルバーストンは新レギュレーションにおいて難しいサーキットになることが当初から予想されていた。序盤の高速連続コーナーを抜けると、長いストレートと比較的高速なコーナーが続くレイアウトだからだ。そして、その影響が最も大きく現れるのが、F1屈指の名物区間であるマゴッツ、ベケッツ、チャペルの高速セクションである。

ルフィールドから旧ホームストレートを全開で走りきる頃には、マシンのバッテリーの大半を使い切っている可能性が高い。その先の高速右コーナーであるコプスではあまり減速しないため、エネルギー回生はほとんどできない。その結果、かつてドライバーとマシン双方にとって最大級の試練だった高速区間へ、以前より大幅に出力を失った状態で進入することになる。場合によっては、その区間でもスーパークリッピングやリフト＆コーストを強いられる可能性さえある。

高速区間を抜けた後のハンガーストレートをMGU-Kの加速なしで立ち上がった場合、後続のマシンに成すすべ無く抜かれることになるだろう。

新世代マシンでのマゴッツ～ベケッツ～チャペルについて尋ねられたアロンソは、迷うことなく「充電ステーションだよ」と答えた。

この表現は、新レギュレーションへの批判に神経を尖らせているF1の商業権保有者にとって、歓迎できるものではないだろう。FIAは今週末に向けて回生量の上限をさらに引き下げ、ストレートラインモード（SLM）が使用できる区間についても調整する見込みだ。

こうした対策によってエネルギーマネジメントの問題が多少緩和されたとしても、マゴッツ～ベケッツ～チャペル本来の迫力が失われるという根本的な問題は解決しない。

一方で、この直前のルール変更によって、シミュレータで予選や決勝に向けたエネルギーマネジメントを最適化していたチームに新たな負担を強いることになった。

「かなり厳しいね」と、オリバー・ベアマン（ハース）は語った。

ハースは自前のシミュレータを準備中であり、現在トヨタが英エプソムに所有している施設を利用している。

「特定の場所での展開量、クリッピング量、パワーを最適化するためにセッション全体を費やすことになるので、難しいんだ」

「でも、その後になって『1MJ減らします』と言われたら、また最初からやり直しだ。しかも、それがシミュレーションの日数が限られた中で、シミュレータに戻れないタイミングで決まるんだ」

マゴッツ～ベケッツ～チャペルでリフト＆コーストを行なう場合、ストレートエンドで電力が尽きる場合よりも、速度低下ははるかに顕著になるだろう。

なにより、この高速区間を愛してきたドライバーたちにとっては精神的にも受け入れがたいものだ。

「コーナーの途中でディレート（出力制限）が入るのは、ストレートエンドで起きるよりも、はるかに残念な体験だ」とアロンソは説明した。

「というのも、あのコーナーは昔から非常に難しく、大きな横Gがかかる場所として記憶に刻まれている。肉体的にも本当に厳しいセクションだった」

「でも今は、ただ遅くなっているだけだ。さらに問題なのは、コーナーでディレートすると空気抵抗がより大きく影響することだ。タイヤが向きを変えることで転がり抵抗も増える。つまり、クルマ本来の空気抵抗で速度を失うだけでなく、旋回していること自体でもさらに速度を失うんだ」

「だから、その影響はコーナーでは二重に大きくなるんだ」