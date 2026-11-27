F1 カタールGP
アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1カタールGPのメディアデーを欠席した。ウイルス性の感染症に罹患したという。
Ewan Gale
編集: 2026/11/27 1:26
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1カタールGPの木曜メディアデーを、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが欠席。ウイルス性の感染症に罹患したためだと、チームは発表している。アロンソは金曜日の走行に問題なく挑めるよう、療養に専念している。
アロンソは先週行なわれたF1ラスベガスGPで厳しいレースを強いられ、チェッカーフラッグを受ける直前に「エンジンが壊れた」と訴えてピットインし、マシンをストップさせた。
ただその頃から、アロンソは完調ではなかったのかもしれない。チームの声明にはこう記されている。
「フェルナンドはラスベガスGPの週末終盤にウイルスに感染。その療養に専念するため、本日（木曜日）のメディアデーを欠席する」
「順調に回復しており、金曜日にはパドックに復帰する予定だ」
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