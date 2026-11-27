F1 カタールGP

アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1カタールGPのメディアデーを欠席した。ウイルス性の感染症に罹患したという。

Ewan Gale

編集: 2026/11/27 1:26

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1カタールGPの木曜メディアデーを、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが欠席。ウイルス性の感染症に罹患したためだと、チームは発表している。アロンソは金曜日の走行に問題なく挑めるよう、療養に専念している。

アロンソは先週行なわれたF1ラスベガスGPで厳しいレースを強いられ、チェッカーフラッグを受ける直前に「エンジンが壊れた」と訴えてピットインし、マシンをストップさせた。

ただその頃から、アロンソは完調ではなかったのかもしれない。チームの声明にはこう記されている。

「フェルナンドはラスベガスGPの週末終盤にウイルスに感染。その療養に専念するため、本日（木曜日）のメディアデーを欠席する」

「順調に回復しており、金曜日にはパドックに復帰する予定だ」

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