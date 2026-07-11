【ギャラリー】フェラーリがF1通算250勝、その内訳は？ 跳ね馬の栄光を彩ったのは41人のドライバーたち
2026年のF1イギリスGPで通算250勝目を記録したフェラーリ。このチームで勝利を収めた41人のドライバーを一挙紹介。
写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images
F1イギリスGPでシャルル・ルクレールが優勝したことで、フェラーリはグランプリ通算250勝に到達した。F1世界選手権がスタートした1950年から参戦を続けているフェラーリ……未だどのコンストラクターも成し遂げていない領域に足を踏み入れた。
この250勝という大記録に貢献してきたのは、総勢41名のドライバー。今回はフェラーリで勝利を飾ったドライバーを一挙に紹介する。
1. フロイラン・ゴンザレス
在籍シーズン：1951年、1954年、1955年、1957年、1960年
フェラーリでの優勝回数：2回
Jose Froilan Gonzalez, 1st position, Ferrari's first GP victory
写真: Motorsport Images
2. アルベルト・アスカリ
在籍シーズン：1950年〜1954年
フェラーリでの優勝回数：13回（歴代4位）
Alberto Ascari, Ferrari 500
写真: Motorsport Images
3. ピエロ・タルッフィ
在籍シーズン：1951年、1952年、1954年、1955年
フェラーリでの優勝回数：1回
Piero Taruffi, Ferrari 375
写真: Motorsport Images
4. マイク・ホーソーン
在籍シーズン：1953年〜1955年、1957年、1958年
フェラーリでの優勝回数：3回
Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
写真: Motorsport Images
5. ジュゼッペ・ファリーナ
在籍シーズン：1952年〜1955年
フェラーリでの優勝回数：1回
Giuseppe Farina, Ferrari 555
写真: Motorsport Images
6. モーリス・トランティニアン
在籍シーズン：1954年、1955年、1957年
フェラーリでの優勝回数：1回
Maurice Trintignant, Ferrari 625
写真: Motorsport Images
7. ファン・マヌエル・ファンジオ
在籍シーズン：1956年
フェラーリでの優勝回数：3回（内1回はムッソと車両をシェア）
Juan Manuel Fangio, Lancia Ferrari D50
写真: Motorsport Images
8. ルイジ・ムッソ
在籍シーズン：1956年〜1958年
フェラーリでの優勝回数：1回（ファンジオと車両をシェア）
Luigi Musso, Ferrari
写真: Motorsport Images
9. ピーター・コリンズ
在籍シーズン：1956年〜1958年
フェラーリでの優勝回数：3回
Peter Collins, Lancia Ferrari 801
写真: Motorsport Images
10. トニー・ブルックス
在籍シーズン：1959年
フェラーリでの優勝回数：2回
Tony Brooks, Ferrari
写真: Motorsport Images
11. フィル・ヒル
在籍シーズン：1958年〜1962年
フェラーリでの優勝回数：3勝
Phil Hill, Ferrari 156
写真: David Phipps
12. ヴォルフガング・フォン・トリップス
在籍シーズン：1956年〜1961年
フェラーリでの優勝回数：2回
Wolfgang Von Trips, Ferrari
写真: David Phipps
13. ジャンカルロ・バゲッティ
在籍シーズン：1961年、1962年、1966年
フェラーリでの優勝回数：1回
Giancarlo Baghetti, Ferrari 156 takes the win, Dan Gurney, Porsche 718 finishes second
写真: Motorsport Images
14. ジョン・サーティース
在籍シーズン：1963年〜1966年
フェラーリでの優勝回数：4回
John Surtees, Ferrari 158
写真: Motorsport Images
15. ロレンツォ・バンディーニ
在籍シーズン：1962年〜1967年
フェラーリでの優勝回数：1回
Lorenzo Bandini, Ferrari 312
写真: Motorsport Images
16. ルドヴィコ・スカルフィオッティ
在籍シーズン：1963年〜1967年
フェラーリでの優勝回数：1回
Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312
写真: Motorsport Images
17. ジャッキー・イクス
在籍シーズン：1968年、1970年〜1973年
フェラーリでの優勝回数：6回
Jacky Ickx, Ferrari 312B2
写真: David Phipps
18. クレイ・レガッツォーニ
在籍シーズン：1970年〜1972年、1974年〜1976年
フェラーリでの優勝回数：4回
Clay Regazzoni, Ferrari 312T
写真: Motorsport Images
19. マリオ・アンドレッティ
在籍シーズン：1971年、1972年、1982年
フェラーリでの優勝回数：1回
Mario Andretti, Ferrari 312B
写真: Motorsport Images
20. ニキ・ラウダ
在籍シーズン：1974年〜1977年
フェラーリでの優勝回数：15回（歴代2位）
Niki Lauda, Ferrari
写真: Ercole Colombo
21. カルロス・ロイテマン
在籍シーズン：1976年〜1978年
フェラーリでの優勝回数：5回
Carlos Reutemann, Ferrari and Niki Lauda, Brabham
写真: Motorsport Images
22. ジル・ビルヌーブ
在籍シーズン：1977年〜1982年
フェラーリでの優勝回数：6回
Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2
写真: Ercole Colombo
23. ジョディ・シェクター
在籍シーズン：1979年、1980年
フェラーリでの優勝回数：3回
Jody Scheckter, Ferrari 312T4 leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B and Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford
写真: Ercole Colombo
24. ディディエ・ピローニ
在籍シーズン：1981年、1982年
フェラーリでの優勝回数：2回
Didier Pironi, Ferrari 126C2
写真: Motorsport Images
25. パトリック・タンベイ
在籍シーズン：1982年、1983年
フェラーリでの優勝回数：2回
Podium: Race winner Patrick Tambay, Ferrari, René Arnoux, Renault, 2nd position, and Keke Rosberg, Williams, 3rd position
写真: Motorsport Images
26. ルネ・アルヌー
在籍シーズン：1983年〜1985年
フェラーリでの優勝回数：3回
René Arnoux, Ferrari 126C2B
写真: Ercole Colombo
27. ミケーレ・アルボレート
在籍シーズン：1984年〜1988年
フェラーリでの優勝回数：3回
Michele Alboreto, Ferrari
写真: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
28. ゲルハルト・ベルガー
在籍シーズン：1987年〜1989年、1993年〜1995年
フェラーリでの優勝回数：5回
Podium: race winner Gerhard Berger, Ferrari, second place Ayrton Senna, Team Lotus, third place Stefan Johansson, McLaren
写真: Motorsport Images
29. ナイジェル・マンセル
在籍シーズン：1989年、1990年
フェラーリでの優勝回数：3回
Nigel Mansell, Ferrari 640
写真: Motorsport Images
30. アラン・プロスト
在籍シーズン：1990年、1991年
フェラーリでの優勝回数：5回
Alain Prost, Ferrari 641/2
写真: Sutton Images
31. ジャン・アレジ
在籍シーズン：1991年〜1995年
フェラーリでの優勝回数：1回
Jean Alesi, Ferrari 412T2
写真: Ercole Colombo
32. ミハエル・シューマッハー
在籍シーズン：1996年〜2006年
フェラーリでの優勝回数：72回（歴代1位）
Michael Schumacher, Ferrari F2001
写真: Ercole Colombo
33. エディ・アーバイン
在籍シーズン：1996年〜1999年
フェラーリでの優勝回数：4回
Eddie Irvine, Ferrari F399 takes the win
写真: Sutton Images
34. ルーベンス・バリチェロ
在籍シーズン：2000年〜2005年
フェラーリでの優勝回数：9回
Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari, second place Mika Hakkinen, McLaren Mercedes, third
写真: Motorsport Images
35. フェリペ・マッサ
在籍シーズン：2006年〜2013年
フェラーリでの優勝回数：11回（歴代5位タイ）
Felipe Massa, Ferrari F2008
写真: Steven Tee / Motorsport Images
36. キミ・ライコネン
在籍シーズン：2007年〜2009年、2014年〜2018年
フェラーリでの優勝回数：10回
Kimi Raikkonen, Ferrari celebrates on the podium
写真: Sutton Images
37. フェルナンド・アロンソ
在籍シーズン：2010年〜2014年
フェラーリでの優勝回数：11回（歴代5位タイ）
Fernando Alonso, Ferrari F2012
写真: Steve Etherington / Motorsport Images
38. セバスチャン・ベッテル
在籍シーズン：2015年〜2020年
フェラーリでの優勝回数：14回（歴代3位）
Sebastian Vettel, Ferrari SF70H
写真: Charles Coates / Motorsport Images
39. シャルル・ルクレール
在籍シーズン：2019年〜
フェラーリでの優勝回数：9回
Charles Leclerc, Ferrari
写真: James Sutton / LAT Images via Getty Images
40. カルロス・サインツJr.
在籍シーズン：2021年〜2024年
フェラーリでの優勝回数：4回
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
写真: Zak Mauger / Motorsport Images
41. ルイス・ハミルトン
在籍シーズン：2025年〜
フェラーリでの優勝回数：1回
Lewis Hamilton, Ferrari
写真: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
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