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【ギャラリー】フェラーリがF1通算250勝、その内訳は？　跳ね馬の栄光を彩ったのは41人のドライバーたち

2026年のF1イギリスGPで通算250勝目を記録したフェラーリ。このチームで勝利を収めた41人のドライバーを一挙紹介。

公開日時:
Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

　F1イギリスGPでシャルル・ルクレールが優勝したことで、フェラーリはグランプリ通算250勝に到達した。F1世界選手権がスタートした1950年から参戦を続けているフェラーリ……未だどのコンストラクターも成し遂げていない領域に足を踏み入れた。

　この250勝という大記録に貢献してきたのは、総勢41名のドライバー。今回はフェラーリで勝利を飾ったドライバーを一挙に紹介する。

1. フロイラン・ゴンザレス

在籍シーズン：1951年、1954年、1955年、1957年、1960年
フェラーリでの優勝回数：2回

Jose Froilan Gonzalez, 1st position, Ferrari's first GP victory

Jose Froilan Gonzalez, 1st position, Ferrari's first GP victory

写真: Motorsport Images

2. アルベルト・アスカリ

在籍シーズン：1950年〜1954年
フェラーリでの優勝回数：13回（歴代4位）

Alberto Ascari, Ferrari 500

Alberto Ascari, Ferrari 500

写真: Motorsport Images

3. ピエロ・タルッフィ

在籍シーズン：1951年、1952年、1954年、1955年
フェラーリでの優勝回数：1回

Piero Taruffi, Ferrari 375

Piero Taruffi, Ferrari 375

写真: Motorsport Images

4. マイク・ホーソーン

在籍シーズン：1953年〜1955年、1957年、1958年
フェラーリでの優勝回数：3回

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246

写真: Motorsport Images

5. ジュゼッペ・ファリーナ

在籍シーズン：1952年〜1955年
フェラーリでの優勝回数：1回

Giuseppe Farina, Ferrari 555

Giuseppe Farina, Ferrari 555

写真: Motorsport Images

6. モーリス・トランティニアン

在籍シーズン：1954年、1955年、1957年
フェラーリでの優勝回数：1回

Maurice Trintignant, Ferrari 625

Maurice Trintignant, Ferrari 625

写真: Motorsport Images

7. ファン・マヌエル・ファンジオ

在籍シーズン：1956年
フェラーリでの優勝回数：3回（内1回はムッソと車両をシェア）

Juan Manuel Fangio, Lancia Ferrari D50

Juan Manuel Fangio, Lancia Ferrari D50

写真: Motorsport Images

8. ルイジ・ムッソ

在籍シーズン：1956年〜1958年
フェラーリでの優勝回数：1回（ファンジオと車両をシェア）

Luigi Musso, Ferrari

Luigi Musso, Ferrari

写真: Motorsport Images

9. ピーター・コリンズ

在籍シーズン：1956年〜1958年
フェラーリでの優勝回数：3回

Peter Collins, Lancia Ferrari 801

Peter Collins, Lancia Ferrari 801

写真: Motorsport Images

10. トニー・ブルックス

在籍シーズン：1959年
フェラーリでの優勝回数：2回

Tony Brooks, Ferrari

Tony Brooks, Ferrari

写真: Motorsport Images

11. フィル・ヒル

在籍シーズン：1958年〜1962年
フェラーリでの優勝回数：3勝

Phil Hill, Ferrari 156

Phil Hill, Ferrari 156

写真: David Phipps

12. ヴォルフガング・フォン・トリップス

在籍シーズン：1956年〜1961年
フェラーリでの優勝回数：2回

Wolfgang Von Trips, Ferrari

Wolfgang Von Trips, Ferrari

写真: David Phipps

13. ジャンカルロ・バゲッティ

在籍シーズン：1961年、1962年、1966年
フェラーリでの優勝回数：1回

Giancarlo Baghetti, Ferrari 156 takes the win, Dan Gurney, Porsche 718 finishes second

Giancarlo Baghetti, Ferrari 156 takes the win, Dan Gurney, Porsche 718 finishes second

写真: Motorsport Images

14. ジョン・サーティース

在籍シーズン：1963年〜1966年
フェラーリでの優勝回数：4回

John Surtees, Ferrari 158

John Surtees, Ferrari 158

写真: Motorsport Images

15. ロレンツォ・バンディーニ

在籍シーズン：1962年〜1967年
フェラーリでの優勝回数：1回

Lorenzo Bandini, Ferrari 312

Lorenzo Bandini, Ferrari 312

写真: Motorsport Images

16. ルドヴィコ・スカルフィオッティ

在籍シーズン：1963年〜1967年
フェラーリでの優勝回数：1回

Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312

Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312

写真: Motorsport Images

17. ジャッキー・イクス

在籍シーズン：1968年、1970年〜1973年
フェラーリでの優勝回数：6回

Jacky Ickx, Ferrari 312B2

Jacky Ickx, Ferrari 312B2

写真: David Phipps

18. クレイ・レガッツォーニ

在籍シーズン：1970年〜1972年、1974年〜1976年
フェラーリでの優勝回数：4回

Clay Regazzoni, Ferrari 312T

Clay Regazzoni, Ferrari 312T

写真: Motorsport Images

19. マリオ・アンドレッティ

在籍シーズン：1971年、1972年、1982年
フェラーリでの優勝回数：1回

Mario Andretti, Ferrari 312B

Mario Andretti, Ferrari 312B

写真: Motorsport Images

20. ニキ・ラウダ

在籍シーズン：1974年〜1977年
フェラーリでの優勝回数：15回（歴代2位）

Niki Lauda, Ferrari

Niki Lauda, Ferrari

写真: Ercole Colombo

21. カルロス・ロイテマン

在籍シーズン：1976年〜1978年
フェラーリでの優勝回数：5回

Carlos Reutemann, Ferrari and Niki Lauda, Brabham

Carlos Reutemann, Ferrari and Niki Lauda, Brabham

写真: Motorsport Images

22. ジル・ビルヌーブ

在籍シーズン：1977年〜1982年
フェラーリでの優勝回数：6回

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2

Gilles Villeneuve, Ferrari 126C2

写真: Ercole Colombo

23. ジョディ・シェクター

在籍シーズン：1979年、1980年
フェラーリでの優勝回数：3回

Jody Scheckter, Ferrari 312T4 leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B and Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford

Jody Scheckter, Ferrari 312T4 leads Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4B and Jacques Laffite, Ligier JS11 Ford

写真: Ercole Colombo

24. ディディエ・ピローニ

在籍シーズン：1981年、1982年
フェラーリでの優勝回数：2回

Didier Pironi, Ferrari 126C2

Didier Pironi, Ferrari 126C2

写真: Motorsport Images

25. パトリック・タンベイ

在籍シーズン：1982年、1983年
フェラーリでの優勝回数：2回

Podium: Race winner Patrick Tambay, Ferrari, René Arnoux, Renault, 2nd position, and Keke Rosberg, Williams, 3rd position

Podium: Race winner Patrick Tambay, Ferrari, René Arnoux, Renault, 2nd position, and Keke Rosberg, Williams, 3rd position

写真: Motorsport Images

26. ルネ・アルヌー

在籍シーズン：1983年〜1985年
フェラーリでの優勝回数：3回

René Arnoux, Ferrari 126C2B

René Arnoux, Ferrari 126C2B

写真: Ercole Colombo

27. ミケーレ・アルボレート

在籍シーズン：1984年〜1988年
フェラーリでの優勝回数：3回

Michele Alboreto, Ferrari

Michele Alboreto, Ferrari

写真: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

28. ゲルハルト・ベルガー

在籍シーズン：1987年〜1989年、1993年〜1995年
フェラーリでの優勝回数：5回

Podium: race winner Gerhard Berger, Ferrari, second place Ayrton Senna, Team Lotus, third place Stefan Johansson, McLaren

Podium: race winner Gerhard Berger, Ferrari, second place Ayrton Senna, Team Lotus, third place Stefan Johansson, McLaren

写真: Motorsport Images

29. ナイジェル・マンセル

在籍シーズン：1989年、1990年
フェラーリでの優勝回数：3回

Nigel Mansell, Ferrari 640

Nigel Mansell, Ferrari 640

写真: Motorsport Images

30. アラン・プロスト

在籍シーズン：1990年、1991年
フェラーリでの優勝回数：5回

Alain Prost, Ferrari 641/2

Alain Prost, Ferrari 641/2

写真: Sutton Images

31. ジャン・アレジ

在籍シーズン：1991年〜1995年
フェラーリでの優勝回数：1回

Jean Alesi, Ferrari 412T2

Jean Alesi, Ferrari 412T2

写真: Ercole Colombo

32. ミハエル・シューマッハー

在籍シーズン：1996年〜2006年
フェラーリでの優勝回数：72回（歴代1位）

Michael Schumacher, Ferrari F2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001

写真: Ercole Colombo

33. エディ・アーバイン

在籍シーズン：1996年〜1999年
フェラーリでの優勝回数：4回

Eddie Irvine, Ferrari F399 takes the win

Eddie Irvine, Ferrari F399 takes the win

写真: Sutton Images

34. ルーベンス・バリチェロ

在籍シーズン：2000年〜2005年
フェラーリでの優勝回数：9回

Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari, second place Mika Hakkinen, McLaren Mercedes, third

Podium: Race winner Rubens Barrichello, Ferrari, second place Mika Hakkinen, McLaren Mercedes, third

写真: Motorsport Images

35. フェリペ・マッサ

在籍シーズン：2006年〜2013年
フェラーリでの優勝回数：11回（歴代5位タイ）

Felipe Massa, Ferrari F2008

Felipe Massa, Ferrari F2008

写真: Steven Tee / Motorsport Images

36. キミ・ライコネン

在籍シーズン：2007年〜2009年、2014年〜2018年
フェラーリでの優勝回数：10回

Kimi Raikkonen, Ferrari celebrates on the podium

Kimi Raikkonen, Ferrari celebrates on the podium

写真: Sutton Images

37. フェルナンド・アロンソ

在籍シーズン：2010年〜2014年
フェラーリでの優勝回数：11回（歴代5位タイ）

Fernando Alonso, Ferrari F2012

Fernando Alonso, Ferrari F2012

写真: Steve Etherington / Motorsport Images

38. セバスチャン・ベッテル

在籍シーズン：2015年〜2020年
フェラーリでの優勝回数：14回（歴代3位）

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

Sebastian Vettel, Ferrari SF70H

写真: Charles Coates / Motorsport Images

39. シャルル・ルクレール

在籍シーズン：2019年〜
フェラーリでの優勝回数：9回

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

写真: James Sutton / LAT Images via Getty Images

40. カルロス・サインツJr.

在籍シーズン：2021年〜2024年
フェラーリでの優勝回数：4回

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

写真: Zak Mauger / Motorsport Images

41. ルイス・ハミルトン

在籍シーズン：2025年〜
フェラーリでの優勝回数：1回

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

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