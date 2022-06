フェラーリ、前戦トラブルが発生したルクレールのPUは「修理不可能」と判断。交換ペナルティにリーチ

第8戦アゼルバイジャンGPの決勝レースで、パワーユニット(PU)のトラブルに見舞われリタイアしたフェラーリのシャルル・ルクレール。第9戦カナダGPを前にチームはそのPUが「修理不可能」な状態にあると発表した。

ルクレールはアゼルバイジャンGPの予選で今季6度目のポールポジションを獲得し、決勝レースではスタートで首位を明け渡すも、その後のバーチャル・セーフティカー出動の機会を活かして首位奪還。後続に13秒のマージンを保ってレースをリードしていた。

しかし、ルクレールのPUは音を上げリタイア。彼が無得点に終わった一方で、ここまでドライバーズランキング首位を争ってきたマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が勝利を挙げた。

ルクレールは第6戦スペインGPでも首位走行中にPUトラブルでリタイアを喫しており、それによりターボチャージャー(TC)と熱エネルギー回生システム(MGU-H)を喪失。内燃エンジン(ICE)は続投可能と判断され、アゼルバイジャンGPでは整備を受けたそのICEを使用し、新旧入り乱れたコンポーネント構成のPUで走行していた。

しかしフェラーリは、続投可能と判断されたコンポーネント類がアゼルバイジャンGPでトラブルを引き起こした可能性を示唆している。

フェラーリの声明にはこうある。

「シャルルのバクーでのPUが修理不可能だということが調査で分かった」

「トラブルの原因として考えられているのが、スペインで起きたPUトラブルの影響として発生したというモノだ」

「我々は現在、パッケージを強化するための対策に取り組んでいるが、状況はコントロールできている」

アゼルバイジャンGPでのリタイアにより、ルクレールはランキング首位のフェルスタッペンに34ポイント差をつけられており、タイトルに向けて1ポイントも逃せない状況となってきた。

しかし再びPUを失ったことで、ルクレールは規定数を越えるPUコンポーネント投入によるグリッド降格ペナルティを受けることを余儀なくされる可能性も高い。

フェラーリは第5戦マイアミGPで信頼性向上を目的としたPUの仕様変更を行なっているが、その”スペック2”のPU投入や上記のコンポーネント喪失もあり、ルクレールはカナダGP前の段階で既に規定数上限となる3基目のTCを投入している。

Charles Leclerc will soon be facing grid penalties after moving to his third power unit of 2022

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images