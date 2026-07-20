フェラーリ、ハミルトンの5秒ペナルティは厳しすぎると批判「大きな代償を払うことになった」

フェラーリのルイス・ハミルトンとチーム代表のフレデリック・バスールは、F1ベルギーGPのオープニングラップでジョージ・ラッセル（メルセデス）と接触したことでハミルトンに科せられた5秒のペナルティについて、「厳しすぎる」と強く反発した。

バスールはレース後、次のように語った。

「本当に厳しすぎる裁定だと思う。あのコーナーを見れば分かるが、ラッセルには左側に十分なスペースがあった。壁際まで追い詰められていたわけではない」

「私としてはレーシングインシデントだと思うし、このペナルティによって大きな代償を払うことになった」

ハミルトンとの接触でコースオフしたラッセルは、グラベルでレースを終える事になった。しかしその遠因となったのは、メルセデスのパワーユニットのエネルギーマネジメントにトラブルが発生したことで加速が鈍り、ケメルストレートでフェラーリの2台に囲まれたことだった。

ラッセルはアウト側からブレーキングを遅らせてオーバーテイクを試み、一時は少なくともハミルトンの前に出たように見えた。しかし、ハミルトンの左フロントがラッセルのサイドポンツーンに接触し、ラッセルはスピンを喫した。

当時ハミルトンは無線で、「前のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）乱気流に入ってしまい、フロントがまったく効かなかった」と説明していた。

レース後、ハミルトンは週末全体を振り返り、こう語った。

「最終的には難しい週末だった。昨日（FP3）のクラッシュは完全に自分の責任だ。その影響でセットアップが思うように決まらず、予選でも本来の位置につけなかった」

「正しいセットアップだったなら、おそらく5番手、あるいは3番手や2番手を狙えていたと思う。その結果、後方からスタートすることになり、ジョージは明らかにパワーを失っていて、その後アウト側から一気に回り込んできた。そして接触してしまった」

「自分のマシンもダメージを負ったし、そのダメージとペナルティを抱えた状態でベストを尽くした。あれはレーシングインシデントだったと思う。だからペナルティが科されるべきではなかった」

ハミルトンは20周目、バーチャル・セーフティカー中のピットストップで5秒ペナルティを消化。しかし、フロントウイング調整を担当しようとしていたメカニックが歩み出たところでタイヤ交換作業が終わり、発進の合図が出され、そして撥ねてしまった。この事故はアンセーフリリースの疑いでも審議対象となり、チームに3万ユーロ（約550万円）の罰金（うち1万ユーロは執行猶予処分）が科されている。

最終的にハミルトンは4位でチェッカーを受けた。

なお、「接触事故を引き起こした」場合の標準的な処分は10秒ペナルティだが、スチュワードは酌量すべき事情があるとして5秒に軽減したと説明している。

「オープニングラップのターン5進入で、63号車（ラッセル）は44号車（ハミルトン）のアウト側からオーバーテイクを試み、十分なオーバーラップを確保したため、レーシングスペースを得る権利があった。しかし、44号車は内側にとどまった」

「コーナリング中、44号車はアンダーステアに見舞われ、修正舵を当てて接触回避を試みたものの、左フロントタイヤが63号車の右サイドに接触した。スチュワードは、63号車は十分な走行スペースを確保しており、衝突は44号車が十分な車間距離を維持できなかったことが原因であると判断した」

一方で、スチュワードは罰則の減軽理由についても言及している。

「44号車は63号車の存在を認識しており、適切なスペースを残そうとし、接触回避のために誠実な努力を行なっていた。接触は攻撃的または故意の動きによるものではなく、フロントグリップを失った結果として発生したものだった」

「さらに、これはオープニングラップの出来事であり、グリップが低く、マシンが密集する特殊な状況であったことも考慮した。こうした理由から、44号車が全面的な責任を負う事故ではあるものの、FIAペナルティガイドラインに基づき、標準の10秒ではなく5秒タイムペナルティが妥当であると判断した」