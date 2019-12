F1最終戦アブダビGPを3位でフィニッシュしたフェラーリのシャルル・ルクレール。しかし、決勝前の燃料の申告について不正確な部分があったとして、調査の対象となった。調査の結果、フェラーリには5万ユーロ(約600万円)という巨額の罰金が科されたものの、ルクレールの順位に影響を及ぼすことはなかった。

レースのスタートまで1時間を切った段階で、FIAのテクニカル・デレゲートであるジョー・バウアーは、燃料のチェックを行った際、フェラーリが申請した燃料搭載量と実際にマシンに搭載されている燃料の量の間に”大きな違い”があったと明らかにした。

このフェラーリについての疑いはスチュワードに報告され、スチュワードはレース後まで調査を待つことになった。

チームはレコノサンスラップ、フォーメーションラップ、レース、ピットに戻るラップ、その他始動に必要なモノも含め、マシンの燃料搭載量を申告しなければならない。アブダビGPのスチュワードが明らかにした報告によれば、フェラーリが申告したモノとバウアーが測定した燃料搭載量の間には、4.88kg(約7リットル)の差があったという。

レース前の段階では、フェラーリにペナルティが科されるかどうかは不明だった。しかしレッドブルのチーム代表であるクリスチャン・ホーナーはレース前に「彼(ルクレール)がどうして失格にならないのかは分からない」と語っていた。

スチュワードは燃料搭載量の不正確な宣言について、フェラーリに対して5万ユーロの罰金を選択。ただそれ以上の罰則は科さず、ルクレールは3位表彰台という結果を確保することができた。

裁定が下る前、フェラーリのチーム代表であるマッティア・ビノットは、メディアに対して次のように語った。

「説明することがあまりないと思う。測定値に矛盾があったんだ」

「我々は、我々の測定値が正しかったと信じている。そうではない計測結果があるようだが、それは彼ら(FIA)の手の内にあるんだ」

「我々の理解、詳細の調査については、満足している。しかしそれは、議論されたり、裁定が下されたことではない。我々もみなさんと同じように、裁定を待っている状態なんだ」

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, on the podium with his trophy

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images