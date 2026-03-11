最強はメルセデスじゃなくてフェラーリ？ ノリス「彼らのコーナリングスピードは信じられない」
マクラーレンのランド・ノリスによると、現時点で最高のシャシーを持っているのはメルセデスではなくフェラーリだという。
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
マクラーレンのランド・ノリスは、オーストラリアGPでメルセデスが圧倒的な勝利を収めたにもかかわらず、2026年のF1新ルール時代の幕開けにおいて、フェラーリが最高のシャシーを持っていると考えている。
オーストラリアGPのレースは、プレシーズンテスト後に明らかになった序列をほぼ裏付けるものとなり、メルセデスが依然として最有力候補、フェラーリがそれに次ぐライバルとなった。レース序盤はシャルル・ルクレールが、ジョージ・ラッセルと抜きつ抜かれつの激闘を演じたものの、最終的にメルセデスがワンツーフィニッシュ。ルクレールは3位、ルイス・ハミルトンが4位に終わった。
フェラーリはメルセデスに敗れたものの、両チームのペース差は予選よりも縮まったようだ。
今週末の第2戦中国GPで勢力図はより良く見えてくるだろうが、スタートで競争力のあるマシンがメルセデスを抜くことができれば、メルセデスも無敵ではないことが証明されたとも言える。
オーストラリアGPのレース後半はメルセデスが優勢に展開したものの、勝敗は主にバーチャルセーフティカーが出された後の戦略的な違いによって決まった。それ以前は上位4台が同じグループで走行していた。
その戦いを遠くから観戦していたマクラーレンのノリスは、ラッセルから51秒遅れ、フェラーリからは36秒遅れでゴールしたが、 ライバルチームの力関係について興味深い解釈を示した。
「明らかに、僕たちは目指すべき場所には程遠い。それはマシンの観点から見てもそうだろう」と彼はスカイスポーツF1に語った。
「（オーストラリアGPは）僕たちの前にはまだ遥かに遠い、非常に長い道のりがあること、そしてやるべきことが山ほどあることをより強く示したと思う。（マシンの改良は）一夜にして、あるいは1週間、2週間で実現できるようなものではない」
「どれくらいの差だったかは分からないけど、50秒？ 1周あたり1秒近く遅れていた。少なくとも1周あたり0.5秒から0.6秒は遅れていたと思う。その差はまだパワーユニットの理解にかかっている部分もあるし、マシンの性能差による部分もある」
「僕たちが見た限りでは、フェラーリが明らかに最高のマシンを持っていると思う。彼らのコーナリングスピードは信じられないほどだ」
ノリスは、マクラーレンがライバルに追いつくには、まだ多くの課題が残されていると考えている。
「現時点では、僕たちがそれに匹敵するチャンスはゼロだ。シーズンのこの時期が残りのシーズンを左右することになるので、物事を理解し、この時期からできる限り多くのことを学ぶために、懸命に努力しなければならない」
「だから、もっと学び、もっと理解すれば、シーズン終盤にはもっと良い状態になれる。でも、確かに長く厳しい戦いになりそうだ。でも、5位には満足しているよ」
そしてさらに、ノリスはよりフレッシュなタイヤを履いていたマックス・フェルスタッペンの終盤の追い上げをかわしながら5位でフィニッシュしたにもかかわらず、レッドブルが現時点ではマクラーレンよりも良いマシンを持っているとも考えている。
「マックスが最後尾から追い上げてきて、僕たちにほとんど勝ちそうなところだったことからも、レッドブルの方がずっと速かったのは明らかだと思う」
「ペース的には最高のレースではなかったし、序盤はマシンのいくつかの部分に苦労した。でもいくつか調整を加え、確実に改善された」
記事をシェアもしくは保存
マクラーレン、最強メルセデスとの差は”1周最大1秒”……「PUの使い方も含め、パフォーマンスを上げないと」
マクラーレンCEOザク・ブラウンはいい人だよ！ 悪役レッテルにピアストリが擁護
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
フェラーリ、開幕戦は「全体としてポジティブ」予選大敗もレースでトップ争いに加わったことを評価
F1分析｜不運なフェラーリ……絶好タイミングのVSCを活かせず敗北。今後もメルセデスとの激戦が続く？
VSC中にピットインできていれば……開幕戦勝利を逃したフェラーリ。しかしバスール代表「問題は戦略ではなくペース」
最新ニュース
アルピーヌF1の株式買収、メルセデスのトト・ウルフ代表も参戦！ ホーナーとの争い以上の意味とは
2026年のF1規則に早くも調整が入るのか？ 中国GP後にFIAとF1チームが会議を実施へ
VR46、2027年以降もドゥカティ陣営で継続へ。鞍替え噂も「ドゥカティから移ることは一度も考えなかった」
忙しすぎるエンジニアのお助けアイテム！ 『レース戦略ソフト』で勝利に近付く……国内でも導入の波
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。