F1関係者の“マリオカートいじり”止まらず。フェルスタッペンは安上がりな練習法を発見？「シミュレータからニンテンドースイッチに切り替えた」

新時代のF1のエネルギーマネジメント勝負が賛否を呼ぶ中、その様を“マリオカート”のようだと表現する風潮は、第2戦中国GPでも続いている。

2026年シーズンからのF1は、『オーバーテイクモード』や『ブーストボタン』などの機能が搭載された上に、各車のエネルギーマネジメントの差によってオーバーテイク時に大きな速度差が生まれることも珍しくない。その様が、人気ビデオゲームのマリオカートでキノコなどのアイテムを使って急加速で相手を抜いていく様を想起させるという声が挙がっている。

中国GPを前にフェラーリは、コクピットに座ったシャルル・ルクレールがステアリングのボタンを押すと、マリオカートの画面が表示されるというネタ動画を投稿し、ファンを笑わせた。

というのもルクレールは、開幕戦オーストラリアGPの時に「マリオカートのようだ」と無線で訴えていた当事者。フェラーリは投稿の中で「『マリオカートのキノコみたい』と言っていた意味がようやく分かったね……」と綴っている。

動画についたコメントの中には、「レース前に練習しないといけないから、彼はこのレギュレーション用の最も正確なシミュレータをインストールしたんだな」といったジョークコメントも見られたが、マリオカートが現行F1のシミュレータだと表現したのは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンも同じだった。

フェルスタッペンは中国GPの木曜会見の際、エネルギーマネジメントが重要となる今季のF1は、シミュレータで長く走っているドライバーが有利になるのかという質問に対して、隣にいるアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）やガブリエル・ボルトレト（アウディ）が真剣に回答していく中、次のように答えた。

「もっと安上がりな方法を見つけたんだ」

「実はシミュレータからニンテンドースイッチに切り替えて、マリオカートを練習しているんだ。キノコはうまく使えるようになったけど、青甲羅はやっぱり難しいね。そこは練習中だ」

すかさずボルトレトから、「ロケット（和名キラー。高速かつ自動で進み、後方からジャンプアップできる）は？」と尋ねられたフェルスタッペンは「まだ使ったことはないけど、いつか使えるでしょ」と笑っていた。

また新時代のF1をゲームに例えるのは彼らだけではない。キャデラックのセルジオ・ペレスもそのひとりだが、彼はこう語った。

「正直に言うと、とても作り物っぽいと感じた」

「ボタンひとつでオーバーテイクして、そしてまた抜き返される。まさにマリオカートみたいだ」

「とはいえ最終的にはドライバーの差が出る。このルールはまだ始まったばかりで、理解するには時間がかかる。でもメルボルンで見たものは、ファンとして言えばあまり好きじゃなかったね」