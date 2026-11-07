F1 サンパウロGP

今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」

フェラーリのシャルル・ルクレールは、F1サンパウロGPの初日はストレートでもコーナーでもパフォーマンスに苦しんでいたと明かした。

Benjamin Vinel

編集: 2026/11/07 11:43

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

F1サンパウロGPの金曜フリー走行を終え、フェラーリのシャルル・ルクレールは「ストレートでは遅く、コーナーでのフィーリングも最悪だ」と語った。

ルイス・ハミルトンとルクレールは、FP2をそれぞれ6番手、7番手で終えた。メルセデスのキミ・アントネッリがトップタイムを記録するなか、2人はそれぞれ0.450秒、0.720秒遅れだった。これは、金曜日は好調なことが多いフェラーリとしては異例の結果だ。

FP1ではフェラーリ育成ドライバーのディノ・ベガノビッチにマシンを譲ったルクレールは、次のように語った。

「本当に、本当に厳しい金曜日だった。マシンの中でのフィーリングが非常に悪かったので、やるべきことが山ほどある。おそらく、他の週末以上に、今日から明日にかけてマシンを大きく変える必要がある。ある意味、かなり奇妙な感触だった。変更すべき点がたくさんある」

「ストレートで遅れていたのは間違いないけど、コーナーでのマシンの感触は、今シーズンの金曜日の中でも最悪の部類だったと思う。だから、ストレートよりもコーナーで改善できる部分が多い。ストレートに関しては、遅れていることは分かっている。ただ、通常ならコーナーでは非常に速いのに、今日はそうではなかった」

セットアップの微調整によってマシンを適切な作動領域に戻せるのか、それとも予想外に厳しい週末になるのかと尋ねられると、ルクレールはこう答えた。

「まだ答えは分からない。何を変更すべきかについては、かなり多くのアイデアがあるし、明日に向けて大幅な変更を加えることになると思う」

「それで十分かどうかは分からない。今日抱えていた問題はかなり大きかった。ただ、このようなサーキットで、これほど苦戦する理由はないはずだ。だから解決策を見つけなければならない」

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

チーム代表のフレデリック・バスールも「いくつかの問題」と「多くの作業」が残っていることを認めたが、週末後半のフェラーリの見通しについては、ルクレールよりも楽観的な姿勢を示した。

「バランス面でやるべきことがたくさんある。ドライバーたちは満足していなかった。シャルルは今朝のFP1を走っていない。今日は問題がいくつかあり、明日に向けて準備すべき作業が山ほどある。さらに、明日と日曜日の天気予報もあまり良くない。つまり、あらゆるコンディションに備えておく必要がある。ただ、先週と比べて楽観的でなくなったわけではない」

ルクレールが無線でエンジントラブルの可能性に言及していたことについて質問されると、バスールは次のように説明した。

「何度か、ラップ中にエネルギーのデプロイメントに問題があった。すべてを細かく調整する必要がある。彼の最速ラップでは、ストレートでコンマ数秒を失った」

「大騒ぎするような問題ではない。皆さんがタイムシートのトップに注目するための材料という程度だが、我々はそこにいない。バランス面でやるべきことが多いことは分かっている。バランスは良くなかったし、決して素晴らしいものではなかった。路面の特性は1週間前とは正反対だ。それが多くの作業を必要とする要因となっており、先週との違いを生んでいる」

しかし、フェラーリを巡る最大の話題となっているのは、メキシコGPのオープニングラップで起きたドライバー同士の接触寸前の争いだ。この一件が、チームの勝利を逃す原因になった可能性もある。

事態を整理するため、木曜日の夜に話し合いの場が設けられた。ただ、その内容について質問されたルクレールは明言を避けた。

「全員で話し合うことができて、本当に良かった。もちろん、僕にとってはかなり慌ただしい1週間だった。初めて父親になったという、うれしい理由でね。だから、必ずしも話し合う時間があったわけではなかった」

「話し合いというのは、手つかずのことや、まだ残っている不満を解消するためのものだ。今回はそれが必要だった。今は完全に決着がついたと感じているし、今後この件についてあまり話すべきではないと思う」

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