今年は”自滅”を無くせるか？　フェラーリ、戦略チームを再編成。責任者ルエダをファクトリー勤務へ異動

motorsport.comの調べでは、スクーデリア・フェラーリは昨年数々のミスが指摘された戦略チームの再編成を実施。その中で、これまで戦略責任者を務めてきたイニャキ・ルエダがファクトリー勤務へ移ったことが明らかとなった。

昨年、フェラーリはシーズンを通して戦略的ミスが散見された。モナコGPではピット戦略によってポールスタートのシャルル・ルクレールが優勝はおろか表彰台を逃し、サンパウロGPでは予選Q3開始時にルクレールのみにインターミディエイトタイヤを履かせるという奇妙な判断があった。

強敵レッドブルを前に為すすべもなく破れたフェラーリは2023年シーズンに向けて、課題の見直しを明言。マッティア・ビノットからチーム代表を引き継いだフレデリック・バスールとしても、戦略チームが抱える問題を解決することは優先事項にひとつだ。

バスールの当初の分析では、戦略のミスを個人のせいにするのは間違っており、上手くいかなかったのはプロセスに問題があると感じたと語っていた。

今年始め、戦略チームにおける変更の可能性について訊かれたバスールは、次のように説明した。

「戦略やエアロダイナミクス、あるいは他のトピックについて話をする時、ピラミッドの頂点だけを見ることは避ける必要がある」

「戦略について語る時、ピットウォールにいる人よりも組織の方が重要なことが多い」

「私はひとつひとつのミスについて、去年何が起こったのかを正確に理解しようとしている。それが判断の問題なのか、組織の問題なのか、それともコミュニケーションの問題なのかを知ろうと思っているのだ」

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 2nd position, Inaki Rueda, Race Strategist, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari, 1st position, and Kimi Raikkonen, Ferrari, 3rd position, on the podium

Photo by: Sutton Images