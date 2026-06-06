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フェラーリのバスール代表、体調不良でモナコGPの土曜日は欠席。チームは詳細を明かさず「フレッドの1日も早い回復を祈る」

フェラーリのチーム代表であるフレデリック・バスールは、医療機関の診察を受けているため、モナコGPの土曜日を欠席することになった。

Ed Hardy
Ed Hardy
編集:
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal

　フェラーリF1チームのフレデリック・バスール代表は、医師の診察を受けているため、F1モナコGPの土曜日はチームに帯同しないことになった。2024年の10月からフェラーリの副チーム代表を務める、元F1ドライバーのジェローム・ダンブロジオが、代役を務めることになるようだ。

　フェラーリはこの件について、次のような声明を発表した。

「フレデリック・バスールは本日、サーキットには来られない。検査の結果、フレッドは地元の医療機関で経過観察を受けることになった」

「これ以上の医療情報は提供しない。フレッドの1日も早い回復を祈ると共に、サーキットへの復帰を心待ちにしている」

　フェラーリは今年のモナコGPの初日から絶好調。2度行なわれたフリー走行は、いずれも1位と2位を占めた。メルセデスの今季開幕からの連勝記録を5で止めるのはフェラーリだという見方が強まっている。

　しかしバスール代表は金曜日の走行が終わった時点で次のように語り、浮き足立ってはいけないと釘を刺した。

「我々はとにかく、仕事をしなければいけない。そういう噂話は気にしないんだ」

「モナコでは、金曜日から予選、決勝レースまで、本当に長い道のりなんだ」

「一番難しいのは、路面状況の変化、グリップの変化を予測しなければいけないことだ」

「常に1セッション先を見据えて走らなければいけない。これはチームにとっても、ドライバーにとっても、大きな挑戦だ。まだ先は長いし、土曜日の夜には本当のペースが分かるだろう」

　しかしバスール代表不在のまま、フェラーリはモナコGPの予選を戦うことになる。

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