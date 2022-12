FIA、ドライバーの政治的なメッセージ無許可発信を禁止に。近年はハミルトンやベッテルがTシャツでメッセージ

Listen to this article

Listen to this article

FIAは、国際競技規則を更新。2023年からFIAが統括するすべての公認モータースポーツ競技において、事前の許可なく政治的、宗教的、個人的なメッセージを発信することが違反となった。

新しい第12.2.1.n条では、ドライバーが『国際競技会ではFIA、国内競技会ではASNの書面による事前承認がない限り、その規約の下でFIAが推進する中立性の一般原則に著しく違反する政治、宗教、個人の発言やコメントを一般的に作成、表示した場合、規則違反を犯したとみなされる』ことを明記している。

この規約変更は、近年個人的な主張を行なうドライバーが注目されるようになったことを受けて行なわれたものだ。

2020年のトスカーナGPでは、ルイス・ハミルトン(メルセデス)が表彰台で『ブリオナ・テイラーを殺した警官を逮捕しろ』と書かれたTシャツを着て表彰台に上がって波紋を広げた。背中には、テイラーの顔写真と『彼女の名前を言ってみろ』という文字が入っていた。

テイラーへの銃撃事件は、2020年の3月13日に発生。テイラーはケンタッキー州ルイビルの黒人医療技師で、麻薬捜査中に自宅を無許可で捜索しようとした警察によって自宅で撃たれた。

彼女のボーイフレンド、ケネス・ウォーカーは警察を侵入者とみなして銃を発砲し、警察も応戦した。テイラーは8発撃たれ、その傷がもとで死亡した。ウォーカーは最近、この件に関して当局と訴訟で和解している。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images