規則の抜け穴突き、ダウンフォースを確保する優れモノ……フェラーリの“エキゾーストウイング”は来季から禁止へ。FIAが規則改訂

F1の統括団体であるFIAは、2027年版テクニカルレギュレーションを改訂し、フェラーリが考案したエキゾーストウイングを禁止することを正式に決定した。

フェラーリは2026年のバーレーンテストで、このエキゾーストウイングを初めて投入した。これはレギュレーションの抜け穴を突いたものであり、排気ガスの流れを利用してエキゾーストパイプの真後ろにある小型ウイングレットへ空気を送り込み、ダウンフォースを増加させることを狙っていた。

現行の規則では、リヤアクスルから60mm以内であれば空力デバイスを設置することが認められている。ただ本来であれば、この制限の中でエキゾーストパイプの後端より後ろにウイングレットを付けることはできない。

しかし以前motorsport.comが報じたように、フェラーリのエンジニアはディファレンシャルを可能な限り後方へ移動させることで、この問題を解決。彼らはチーム内で“FTM”と呼ばれるこの装置を投入する前提でマシンを設計しているため、他チームが容易に模倣できないものとなっていた。

このエキゾーストウイングは現時点では合法だが、FIAは各チームとの協議を経て、デザイン競争が行き過ぎることを防ぐため、2027年からこのアイデアを封じることを決めた。

先日マカオで行なわれたFIA世界モータースポーツ評議会（WMSC）の承認後に公開された2027年版テクニカルレギュレーションでは、新たに禁止領域が設けられ、排気口周辺へ空力デバイスを設置することが事実上不可能になった。

ちなみに、マイアミGP以降にメルセデスを含むライバルチームは別の方法を考案していた。それがエキゾーストパイプ後端のブラケット（支持具）をウイングレットのように機能させるというアイデアだ。これはフェラーリほどの効果はなかったものの、それでも空力的なメリットはあった。しかし来季からはパイプに隣接するボディワークの配置と形状にさらなる制限が設けられることから、その“抜け穴”を塞がれた格好だ。

オーストリアGP金曜日のFP1では、ルイス・ハミルトンのSF-26にエキゾーストウイングが装着されていた一方、ディノ・ベガノビッチ（ルーキー枠でシャルル・ルクレールに代わって走行）のマシンを見てみると、当初は装着されていたがセッション途中で取り外されていることが確認されている。

これは2種類の仕様を比較するためのテストだったと考えられている。特にFP1ではルクレールではなくルーキーのベガノビッチが走行していたこともあり、フェラーリにとっては大きなリスクを負わずに比較評価を行なえる絶好の機会と言えた。

この結果次第では、モンツァのようなハイスピードサーキットでフェラーリがエキゾーストウイングを外してくる可能性もある。ウイングレットをつけることによるダウンフォース増加のメリットよりも、外すことでの空気抵抗低減のメリットが上回ることが考えられるからだ。

今回WMSCで承認された2027年レギュレーションには、フロア支持ステーの配置やサスペンション設計に関する追加規制など、エキゾーストウイング以外にもいくつかの規制強化が盛り込まれている。