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V8エンジン導入に向け、現行パワーユニットの開発は2028年半ばに凍結へ。同時に次世代PUのテストベンチ稼働が解禁

2030年から新世代PUを導入する予定のF1。これに伴い、現行PUの開発は、2028年の半ばに凍結される予定だ。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/28 2:33

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Arvid Lindblad, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine

写真：: Jim Watson / AFP via Getty Images

FIAのシングルシーター部門のディレクターであるニコラス・トンバジスがmotorsport.comの独占インタビューに応じ、現行のパワーユニット（PU）は2028年の第13戦以降は開発が凍結されることになる予定だと明らかにした。

今季から新たな規格のPUが導入されたF1。しかしこのレギュレーションサイクルは2029年で終わり、2030年からは2.1リッターのV8ターボエンジンに小出力のハイブリッドシステムを備えた新しいPUが導入される予定だ。

これを受けて現行のPUは2028年の第13戦以降は開発が凍結されることになり、以後は信頼性向上のためのアップデートのみが許可される。

一方で次世代のフルサイズPUをテストベンチで稼働できる日程も2028年7月1日からとなる予定。単気筒モデルのテストベンチでの稼働も、2027年10月1日までは禁止される。

7月1日という日程は、第13戦の開催時期とほぼ重なることになる。FIAはこの規制を設けることにより、各PUメーカーがふたつのプロジェクトを同時に進めることを回避し、コストの高騰と開発競争に異常な過熱を防ごうとしているわけだ。

ただFIAは、ホンダなど一部のメーカーが、この開発凍結時に後れを取ったままという状況に陥ることを避けたいとも考えている。これはADUO（追加開発・アップデート機会）の見直しと密接に関係しているが、トンバジスによればこれについてはまだ最終決定していないようだ。

「我々はPUの枠組みに注力してきたが、率直に言ってADUOに関しては少し遅れている」

トンバジスはmotorsport.comに対してそう語った。

「我々の意図とPUメーカーとの協議内容を踏まえ、この問題全体を検討する必要がある。つまり現行世代のエンジン（PU）をある時点で凍結するということだ。それは2028年半ばになるだろう。コスト上の理由から、メーカーがふたつのプログラムを並行させることを避けたいのだ」

現行PUの開発凍結と、次世代PUの開発を解禁するタイミングを連動されるのは、もうひとつ理由がある。現行レギュレーションで競争力のあるPUを手にしているメーカーが、より早く次世代PUのリソースを割くようになることを避けようとしているわけだ。

「現在非常に競争力のあるPUメーカーが、大きなアドバンテージを得ることも避けたい。彼らは開発を早期に終了できるため、追いかけるメーカーが不利な立場になる可能性がある」

「我々はこの問題に取り組む必要があり、それらは全てADUOに関する議論のポイントとなっている。したがって、我々は立ち止まり、今後の行動を慎重に検討する必要があるのだ」

開発凍結と解禁の時期を制定することについては、関係者全員の合意が得られているようだ。次のステップは、ADUOに関して変更すべき部分を明確にし、2028年7月の開発凍結後に、大きく遅れているメーカーが出ないようにすることだ。

「当然ながら、それまでにできる限り競争力を収束させる機会を与える必要がある。開発凍結によって大幅な遅れを抱えたままになるメーカーが出ることは避けたい」

トンバジスはそう語った。

「だからADUOに関連するこれらの課題に取り組む必要がある。先に進む前に、いくつかのデリケートな問題について評価しなければいけない」

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