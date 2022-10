FIA、F1残り4戦はF1レースディレクター交代制を停止。”アブダビ事件”後に試行錯誤も裁定の一貫性に効果ナシ？

Listen to this article

FIAは、F1日本GP決勝レースにてマシン走行下でコース上に回収作業車が出されたことで多くの批判を招いたことを受け、調査を実施。翌戦アメリカGPの金曜日にはその報告書が公開され、今後施行される手続き上の変更が多く盛り込まれた。

大きな変更点のひとつは、F1レースコントロールの運用体制。2022年シーズンはWEC(世界耐久選手権)からエドゥアルド・フレイタス、DTM(ドイツ・ツーリングカー選手権)からニールス・ウィティヒのふたりのレースディレクターを招集し、2名交代制で役割を分担してきたが、ウィティヒが2022年シーズンの残り4レースを担当することとなった。

FIAの声明には次のように記載されている。

「2022年の残りのレースでは、FIAはレースディレクター交代制を採用しない」

「オースティンのアメリカGPから、それに続くメキシコ、ブラジル、アブダビのレースでは、ニールス・ウィティヒがレースコントロールのサポートを受けながら、レースディレクターの役目を担うこととなる」

