F1 アメリカGP

FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」

FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長は、中東情勢が緊迫化しているにもかかわらず、カタールとアブダビでのF1最終2戦は、予定通り開催されると確信していると語った。

Jake Boxall-Legge

編集: 2026/10/21 2:32

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

2025年のアブダビGPスタートシーン

写真：: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

中東情勢の悪化に伴い、開催が不安視されていた今年のF1カタールGPとサウジアラビアGP。しかしFIA会長のモハメド・ベン・スレイエムは、予定通り中東の2戦は開催できると自信を見せる。

アメリカ、イスラエル、イランの間で起きた対立により、今年はじめに予定されていたバーレーンとサウジアラビアでのF1は中止となった。このうちバーレーンGPは、場所をマレーシアに移して秋に代替開催された。

ただ中東情勢ははまだ沈静化しておらず、石油の輸送には依然として困難が生じている。ホルムズ海峡では領有権が争われており、航行する船舶への攻撃が相次いでいる。

また最近では、親イランの武装組織フーシ派が、サウジアラビアの首都リヤドにあるキング・ハリド国際空港を攻撃。死者も出る事態となっている。攻撃を受けた後も同空港は限定的な運行を続けているが、イギリスがこれを支援。フーシ派からのさらなる攻撃から守るため、戦闘機を派遣するとしている。

F1の最終2戦が開催予定のカタールとアブダビ（アラブ首長国連邦）は、紛争地域に近いため、レース開催は危ぶまれていた。F1のステファノ・ドメニカリCEOは、カタールとアブダビでのレース開催がF1にとっての最優先プランであるものの、情勢が悪化した場合にはイタリアのイモラで最終戦を開催する代替策を用意していると明らかにしている。

この2戦の中止に関する議論は、ここ数週で沈静化。予定通りカタールとアブダビでのレース開催が現実味を帯びてきている。なおF1と同じように世界中を転戦するMotoGP（ロードレース世界選手権）は、11月にカタールで予定されているレースを予定通り開催することが、各チームに伝えられている。

FIAのベン・スレイエム会長は一部のメディアに対し、現時点ではレース開催について自信を持っていると発言。もし安全でないと感じるならば、自分の家族をアラブ首長国連邦から退避させるだろうと説明した。

「この2戦は問題ない。ひとつ言っておきたいのは、私の子供たちは今も中東にいるということだ。危ないと思う地域に子供たちを残して、私がここにやってくるわけないだろう？」

「この件に関しては、冷静に考えなければいけない。『何か問題は起きるだろうか？』と。メディアで報道されていることと、実際に我々が現地で経験していることは違う。ご存知のように、我々も記事を読んだり、テレビを見たりする。しかし、実際にはああいう状況ではない。そうでなければ、なぜ私はあそこに留まっているのだろうか？ そして、なぜ家族を置いていくのだろうか？」

「しかし、だからといって何も起こらないという意味ではない。私にはそれに関して予想することはできない。今日お伝えできるのは、何も問題もないということ、そして最終2戦は予定通り開催できるだろうということだ」

「（FIAのスタッフが現地に行くということは）私としては問題ないと思う。私や私の家族を危険に晒すつもりがないのと同じで、FIAのスタッフを危険な場所に派遣するつもりはない。私自身が現地にいるということは、そこが安全だと感じているからだ」

「しかし現時点ではまだ分からないこともある。ダカールラリー（来年1月にサウジアラビアで開催予定）については、もしサウジアラビアのモータースポーツ連盟から何か連絡があれば、それに応じて対応し、支援するつもりだ」

「例えばバーレーンで起きたことを考えてみて欲しい。サウジアラビアでのレース開催を見送るように要請があった後、バーレーンの皇太子からは開催地をマレーシアに変更することを求める声が上がった。両国間の関係は良好で、こうした状況の中でもモータースポーツは続いていくというメッセージを送ることができた」

ベン・スレイエム会長は、FIAは渡航制限などの事態に備え、各地域のモータースポーツ連盟（ASN）にボランティアやオフィシャルの協力を仰ぎ、イベントの運営を円滑に進めるための対策を講じたと付け加えた。

その成功例がFIA中東ラリー選手権のレバノン戦だという。このラリーには、キプロスやギリシャ、ヨルダンのオフィシャルが参加し、ラリーの実施をサポートしたという。

「もちろん、FIAは常に準備万端だ。何も起きていない段階でも、FIAから別のチームを派遣できるようにしておくよう指示した。各国の政府から、渡航禁止とされる可能性もある。その場合、どうすればいいのだろうか？」

「もし関係者全員、チームも全て現地にいて、FOMも準備を進めている時、突然『レースディレクターを派遣できない』とか『スチュワードを派遣できない』という事態となったらどうするのか？ 万が一に備え、代わりのチームを用意しておかなければいけないのだ」

「我々には常識がある。危険があると感じる場所に、スタッフやドライバー、オフィシャルを派遣するということは決してしない」

ベン・スレイエム会長は、2027年のダカール・ラリーの開催は不透明であるとしながらも、サウジアラビアで開催できない場合には、モロッコで開催する可能性を示唆した。

なお日本の外務省は、カタールとアブダビ（アラブ首長国連邦）の危険情報をレベル2（不要不急の渡航中止）としている。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 フェルスタッペン、F1アメリカGPのガタガタ路面を警戒「新しい背骨を注文するか、ロボコップになる必要があるかも」

More from

Jake Boxall-Legge





ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」



F1



F1



シンガポールGP



4 日前



ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」





ラッセル、グリッド降格のシンガポールGPは旧仕様マシンに。前戦のレース前から検討「トラブルで迷う余地はなくなった」



F1



F1



シンガポールGP



11 日前



ラッセル、グリッド降格のシンガポールGPは旧仕様マシンに。前戦のレース前から検討「トラブルで迷う余地はなくなった」





メルセデス、待望のアップデートパッケージ投入。エンジンカバーの形状一変でダウンフォース増狙う



F1



F1



バーレーンGP



18 日前



メルセデス、待望のアップデートパッケージ投入。エンジンカバーの形状一変でダウンフォース増狙う

最新ニュース





FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」



F1



F1 F1



アメリカGP



1 分前



FIA、カタールGP＆アブダビGP”予定通り開催”に自信。スレイエム会長「私の家族は今も中東にいる。安全だと感じているからだ」





中村紀庵ベルタがFIA F3ポストシーズンテストで初日トップタイム記録。中村仁はプレマから参加……日本勢は計4人



FIA F3



F3 FIA F3 28 分前



中村紀庵ベルタがFIA F3ポストシーズンテストで初日トップタイム記録。中村仁はプレマから参加……日本勢は計4人





織戸学、今季限りでスーパーGT引退。GT300で2度の王座……もてぎがラストランに「最後まで、誇りを胸に全力で」



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



2 時間前



織戸学、今季限りでスーパーGT引退。GT300で2度の王座……もてぎがラストランに「最後まで、誇りを胸に全力で」





MotoGP、カタールGP開催の意向をチーム側に改めて伝達。中東情勢への懸念続くなか



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



15 時間前



MotoGP、カタールGP開催の意向をチーム側に改めて伝達。中東情勢への懸念続くなか

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録