FIA会長、次期F1マシンの大幅軽量化を目指すと宣言。V8エンジンの復活で、150kg近くの削減を実現へ？

FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長は、近い将来F1にV8エンジンを復活させるという自身の決意を改めて表明するとともに、車両重量の大幅な削減も含む、より広範な構想を明らかにした。

F1マシンの最低重量はV8エンジン最終年だった2013年の642kg以降、増加の一途を辿ってきた。車体の大型化や高度化するハイブリッドパワーユニット、衝撃吸収構造の強化、安全システム追加などの結果、2025年には800kgの大台に達した。

2026年のレギュレーション変更で768kgに削減されたものの、ベン・スレイエム会長はさらに改善の余地があると考えている。

ベン・スレイエム会長は、安全基準が重量増加の一因となっていることを認めつつも、F1は15年ほど前に見られたような重量レベルに戻ることができると信じている。

「今の車の中で一番悪いところは何だろう？」と彼はフランスの放送局Canal+のインタビューで語った。

「複雑さ、コストの高さ、そしてクルマの大きさだ。大きくて重いクルマはどういう意味を持つか？ 安全ではないということだ」

「安全上の理由から、我々は（2026年マシン重量に）50kgを追加した。しかし、私は総重量650kg未満のマシンを見たいと思っている。目標は630kgだ」

FIA President Mohammed Ben Sulayem Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

現代の安全基準を維持しながらこの重量を実現することは、大きな技術的挑戦となる。現在のレギュレーションと比べても、ベン・スレイエム会長が掲げる目標を達成するには100kg以上の軽量化が必要になる。

ベン・スレイエム会長は、その実現にはエンジンの簡素化が役立つと考えており、将来的にはパワーユニット（PU）における電動化の比重をさらに縮小すべきだとの見解を示した。それにより、より小型で軽量なバッテリーを採用することになり、現在よりもハイブリッドシステムへの依存が減る。彼が思い描く構想では、電動化による出力は全体の約10％程度に留まるという。

「V8エンジンは復活すべきだ。内燃エンジンだけで約760馬力を発生させ、そこに10％程度の電動アシストを加える。それなら迫力あるサウンドも戻ってくるし、コストも大幅に下げられる。研究開発費もずっと安く済む」

「エンジン単体もはるかに軽量になり、運転する楽しさも増す。そして観客が求めているエンジンサウンドも戻ってくるだろう」

F1は電動化の要素を維持するものの、現在のPUと比較してその役割を大幅に縮小することにより、コスト削減と軽量化に貢献するだろう。

ベン・スレイエム会長は、2026年のレギュレーションで持続可能燃料へ移行したことを踏まえれば、自然吸気V8エンジンへの回帰はF1の環境目標を犠牲にするものではないと主張した。

「チームも揃っている。レースの財政的な安定性もある。では、何でレースを走るのか？ 持続可能な燃料だ」

「私は、どこに問題があるのか分からない。ファンに対して、彼らが求めているものを提供しなければならないのだ」