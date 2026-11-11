F1

FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に

FIAは、ADUOの第3期評価結果を発表。レッドブル・フォード・パワートレインズが最も性能が高いという評価に変わりはなかった。

Haydn Cobb

公開日時: 2026/11/11 2:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

FIAは2026年F1シーズンにおける追加開発・アップグレード機会（ADUO）の最終分析結果を発表した。いずれのパワーユニット（PU）メーカーにも、優遇措置の変更はなかった。

今シーズンからFIAはF1レギュレーションに新たな仕組みを導入した。これは、各PUのエンジン（ICE）のパフォーマンスに応じて開発トークンを付与し、後れを取っているPUメーカーにアップデートの機会を与えるものだ。

2026年最初の分析期間は、開幕戦オーストラリアGPからカナダGPまでを対象としていた。この分析では、レッドブル・フォード・パワートレインズがベンチマークとなった一方、メルセデスのICEは2〜4％の遅れがあると判定された。これにより、メルセデスには今季1回、来季1回の追加アップグレード機会が与えられた。

フェラーリ、アウディ、ホンダはICEの出力で4％以上遅れているカテゴリーに分類された。そのため、今季に2回、2027年にも2回のアップグレード機会を得ている。

レッドブル・フォード・パワートレインズは、ADUOの分析結果に対して再検証を求めた。同社は自分たちが最も高性能なエンジンを製造するメーカーと認定されたことに異議を唱えたため、最初の分析結果の正式発表は遅れることになった。

シーズン開幕前にチーム間で合意されたとおり、FIAがADUOで測定するのはICEのパフォーマンスのみだ。ただし、ADUOの対象となったメーカーは、バッテリーやMGU-Kといった電気系コンポーネントも変更することが認められている。

そのため、ライバルたちがICE以外のコンポーネントをアップデートした場合、ICEのパフォーマンスとADUOでの序列を変えないまま競争力を上げることができる一方、レッドブルは事実上PU開発を凍結された状態に置かれていた。

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

FIAによる3回目にして最後のADUO分析では、オランダGPからアメリカGPまでのエンジンデータが対象となった。今回も多少パフォーマンスに変化は見られたものの結果に変更はなく、いずれのメーカーも現在の優遇措置が変更されることも、失うこともなかった。

FIAの報告書には、次のように記されている。

「第3期間では、トップのICEに対する相対的なパフォーマンス差に変化が見られたものの、その変化によってパワーユニットメーカーに追加の型式認証が認められることはなかった」

ADUOの測定方法をめぐって異論が出ていることを受け、FIAは今後、パワーユニットメーカーの承認を条件として制度を変更する可能性を残している。一方、FIAのシングルシーター部門ディレクターを務めるニコラス・トンバジスは、この仕組みが意図したとおりに機能しているとの見方を示した。

「FIAは今年、ADUOの見直しにあたり、広範な分析を実施した。データの質と評価プロセスの堅牢性を踏まえ、我々は分析結果とそこから導き出された結論に確信を持っている」

そうトンバジスは語った。

「初年度の運用を通じて、ADUOというコンセプトがF1にとって正しいものであるという我々の確信も、さらに強まった」

「しかし、この制度が効率的で、時代に即し、目的にかなったものであり続けるためには、進化を続けることが重要だ。そのため、今後のシーズンでもADUOの有効性を維持できるよう、評価方法の改善についてパワーユニットメーカーやチームと緊密に協議を進めている」

次回のADUO分析期間は2027年に始まり、バーレーンGPからマイアミGPまで、F1シーズン開幕から最初の6戦が対象となる。

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