本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

F1のドライビングガイドラインが微調整。物議を醸した昨年の事例を参考に、より柔軟で常識的に変更

2025年のカタールGPで行なわれた会議の結果、F1のドライビングガイドラインの調整が行なわれた。

Ed Hardy
Ed Hardy
編集:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　FIAはF1の2026年シーズンに向けて、より柔軟性があり常識的なペナルティ適用を重視して、ドライビングガイドラインを微調整した。

　これまでドライビングガイドラインは、スチュワードが解決策に至るための基盤として用いるべきであり、絶対的な真理として扱われるべきではないと何度も批判されてきた。

　特に昨年のサンパウロGPではそれが顕著だった。レーススチュワードはターン1でアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）とシャルル・ルクレール（フェラーリ）との三者衝突を引き起こしたとしてオスカー・ピアストリ（マクラーレン）を非難し、10秒のペナルティを科した。

　ピアストリはコースの内側にいたものの、左フロントがロックしてアントネッリにぶつかり、その後ルクレールがアントネッリに衝突し、ルクレールは致命的なダメージを負ってリタイアとなった。

　スチュワードはピアストリが十分に横に並んでいなかったため、彼のロックアップは野心的すぎたと判断。規則に従ってペナルティは正当であると主張した。

　しかし、ライバルのドライバーを含め多くの人々が、ピアストリが衝突の完全な原因を作ったわけではないと感じていたため、このペナルティは物議を醸した。

関連ニュース:
Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

　この件と昨年問題となった他の裁定も含めて議論するため、カタールGPの際にチーム、ドライバー、FIAの間で会議が開かれた。そしてその結果が、今季のガイドラインに反映されている。

　最も大きな変化のひとつはロックアップに関するもので、ロックアップはもはやドライバーがマシンの制御を失ったこととイコールではなくなった。ロックアップは実際には単なる物理法則によるものである場合もあれば、他の車を避けようとした結果生じた場合もある。

　これはピアストリが、サンパウロGPで主張しようとしていたことのひとつだった。彼は他にも、一連の出来事全体がほんの数秒の間に起こったため、単に「消える」ことはできなかったと主張した。

　したがってスチュワードは今後、攻撃的な操作において、一度マシンがコーナーへの優先権を獲得した場合でも、他のマシンが単に「消える」ことはできず、その際のエイペックスは走行ラインやコーナーの特性によって変動し得ることを加味して判断を行なうことになる。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

　また、コースを外れたドライバーのディフェンスに関するガイドラインはより厳格になった。これは、アウト側から攻撃してきたマシンが押し出されても、それがレーシングインシデントだとみなされる場合があったからだ。2021年のサンパウロGPで、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）がルイス・ハミルトン（当時メルセデス）からの攻撃に対して防御した事例がそれにあたる。

　現在のガイドラインでは、「ポジションを守るために、マシンがコースを外れた（またはシケインをカットした）場合、同じポジションでコースに復帰しても、スチュワードはそのマシンが永続的なアドバンテージを得たとみなすのが一般的である」と規定されている。

「したがって一般的に、そのポジションは譲るべきである。マシンのドライバーが『ポジションを守っている』かどうかを判断するのは、スチュワードの単独の裁量によるものである」

　ペナルティポイント制度にも変更が加えられ、これらは「衝突を引き起こす危険な、無謀な、または明らかに意図的な行為」または「その他の容認できない、スポーツマンシップに反する行為」に対してのみ付与される。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 フェルスタッペン、レッドブルの”劣勢”に驚きなし「トップに立つにはまだやるべきことがある」
次の記事 F1オーストラリアGPのストレートモード区間がひとつ削減。マシンバランスの変化についてドライバーたちから懸念挙がる……FIA「安全が第一」
More from
Ed Hardy

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

26年マシンは「完全に空虚」フェルスタッペン、シーズン開幕してもやっぱりお気に召さず

F1
F1
オーストラリアGP
26年マシンは「完全に空虚」フェルスタッペン、シーズン開幕してもやっぱりお気に召さず

予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

F1
F1
オーストラリアGP
予選で圧倒メルセデスに「予想以上の差」「ここまでとは…」「驚くことじゃない」とライバルの反応分かれる

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」