FIA、SCリスタート時の取り締まりを強化。フェルスタッペンの”プレッシャー戦術”は封印か

F1レースディレクターのニールス・ヴィティヒは、F1第3戦オーストラリアGPの予選を前に、イベントノートを更新。セーフティカー(SC)走行からリスタートする際の、各車の動きへの取り締まりを強化する姿勢を見せた。

マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は、2021年最終戦アブダビGPのレース終盤にSCが出た際、レースリーダーのルイス・ハミルトン(メルセデス)に次ぐ2番手を走行。フェルスタッペンは加速とブレーキングを繰り返しながら、ハミルトンの真横に並び、一時前に出たように見えるシーンもあった。

このレースが物議を醸す結末となったこともあって、メルセデスはフェルスタッペンがSC走行中にハミルトンを抜いたとして抗議したが、お咎めはなかった。

フェルスタッペンのこの”戦術”は、2022年に入ってからも2レース連続で見られた。フェルスタッペンはバーレーンGP、サウジアラビアGPでレースをリードしていたシャルル・ルクレール(フェラーリ)の真横に並び、プレッシャーをかけたのだ。

両レースとも、フェルスタッペンはルクレールをオーバーテイクすることはできず、特にバーレーンGPでは加速が鈍り、逆にカルロス・サインツJr.(フェラーリ)の接近を許した。

今回更新されたイベントノートでは、SCリスタート時の行動を定めたF1競技規則の55.14条の意味をドライバーとチームに改めて伝えている。

その内容は以下の通りだ。

「SCがピットに戻る前に事故が起きる可能性を避けるため、ドライバーはSCのライトが消された時点から、不規則な加速やブレーキ、他のドライバーを危険にさらすような操作をせず、再スタートを妨げることのない操作やペースで進まなければならない」

motorsport.comの調べによるとこの取り締まり強化において、フェルスタッペンの戦術はFIAが望ましく思っていない有名な一例に過ぎず、ドライバーが行なってきた他の様々な操作も対象となっているようだ。

FIAはムジェロで行なわれた2020年トスカーナGPで起きた大事故の再発を防ぐため、SCが解除された後、リーダーがレーススピードに戻るまで、ドライバーが一定のスピードを保ちながら走行することを強く望んでいる。

The FIA is moving to avoid a repeat of the dramatic 2020 Tuscany GP restart pile-up

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images