F1 ラスベガスGP

F1、ついにフルタイムのスチュワード誕生へ。来季から段階的な導入で裁定の一貫性向上を目指す

FIAは来季からF1へ常勤スチュワードの導入を開始し、将来的には12～15人のスチュワードを擁する体制へと拡大する予定だ。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/19 23:58

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F1パドックでは長年にわたり、スチュワードの裁定の一貫性が議論の対象となってきた。競技規則やレースガイドラインの複雑さも要因のひとつだが、スチュワードを固定メンバーで構成すれば、裁定の一貫性は向上するのではないかという疑問が繰り返し議論されてきた。

FIAは2027年から、その方向に向けた一歩を踏み出す。木曜日、2027年から常勤スチュワード制への移行を段階的に進めるとFIAは発表した。

最終的には12～15人の常勤スチュワードを採用する方針だが、この人数に達するまでには時間をかける。最初の常勤スチュワードは2027年シーズン中に採用され、各レースでは従来通り非常勤のスチュワードと、元レーシングドライバーとしての専門知識や視点を持つドライバー・スチュワードが加わる。このドライバー・スチュワードも引き続き審査プロセスの一員となる。

主な目的は裁定の一貫性を高めることだが、FIAによれば、この取り組みはそれだけにとどまらない。常勤制にすることで、スチュワードはレース週末以外にも活動できるようになる。例えば、「新たな傾向や規則の明確化が必要な分野を特定する」ほか、FIAの役員やスチュワードの育成にも携わることができる。

これにより、スチュワードが参照する競技規則やレースガイドラインの不備に、より効果的に対処できるようになる。つまり、レース中の裁定の一貫性を高めるだけでなく、規則やガイドラインそのものを、あらかじめより強固なものにすることも狙いだ。

Start action

Photo by: Clive Rose / Getty Images

今回の動きは、FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムが以前から推進してきた、スチュワード体制のさらなる専門化に沿ったものだ。FIAは、ボランティアによる交代制から脱却することで、継続性と一貫性の向上につながると考えている。

そして、まさにそれがFIAの改善したい重要な分野のひとつだ。FIAは今回の取り組みが、英ビギンヒルに開設されたFIAリモート・オペレーション・センターを補完するものでもあると強調している。

「今回のFIAのスチュワード体制に対する大規模な新たな投資は、モータースポーツにおける意思決定、公平性、誠実性の最高水準を実現するという我々の決意を示すものだ」とベン・スレイエム会長は述べた。

「常勤スチュワードの採用は、FIA F1世界選手権において専任のスチュワード体制を構築するという、長年にわたる取り組みの重要な一歩だ。同時に、モータースポーツの未来への投資でもある」

「この取り組みによって、スチュワード体制における専門性と継続性が高まり、規則の見直しと改善、将来のスチュワードの育成支援、そしてすべての選手権において一貫したスチュワード業務の最高水準を確保する能力が強化されるだろう」

FIAは現在、2027年からの段階的な導入に向けて採用プロセスを準備している。2028年以降も体制を拡大し、最終目標である12〜15人の常勤スチュワードを擁する組織を目指していく。

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