F1 アメリカGP
AIがF1のレギュレーションも作る時代に。FIA、アマゾンと提携して技術を活用へ
FIAはアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と新たなグローバルパートナーシップを締結。AIをレギュレーション策定にも活かしていくことになった。
Lydia Mee
公開日時: 2026/10/29 2:33
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写真：: Alessio Morgese
国際自動車連盟（FIA）は、テクノロジー大手のアマゾン・ウェブ・サービス（AWS）と新たなグローバルパートナーシップを締結した。これにより、将来のF1マシンに関するレギュレーションの策定に、AWSの人工知能（AI）技術を活用することになる。
今回の契約により、AWSはFIAの公式AI・クラウドコンピューティングパートナーに就任する。同社の技術はF1を含むモータースポーツ全体で活用される予定だ。
最も大きな変化が見込まれるのは、将来のレギュレーションの策定方法だ。FIAはすでに、空力シミュレーションの実行にAWSのコンピューティング能力を利用している。今回の提携ではさらに、AWSがFIAの技術・エンジニアリング担当スタッフにAIツールを提供し、レギュレーションの策定を支援する。
FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムは、次のように説明した。
「テクノロジーは我々のスポーツのあらゆる側面を変えつつあり、FIAはその変化を主導しなければならない」
「AWSとの新たなパートナーシップは、未来のマシンから、多くの人々がキャリアをスタートさせる草の根レベルのクラブに至るまで、あらゆる取り組みを支えてくれるだろう」
「世界最高水準のクラウド技術とAI技術をFIAの中核に取り入れることで、ドライバー、競技役員、ボランティアがより簡単にモータースポーツに参加できるようにし、加盟クラブの業務効率化を支援するとともに、世界のモータースポーツ参加者を倍増させるという目標に近づくことができる」
「AWSをFIAファミリーに迎えられることを大変うれしく思う」
AWSでイベント、スポーツ、エンターテインメント部門のグローバルディレクターを務めるクリスティン・シャフも、次のようにコメントした。
「モータースポーツは、世界で最も高度な要求が課され、膨大なデータを扱う分野のひとつだ。そしてFIAは、競技を統括し、レギュレーションを策定し、あらゆるレベルで人々が参加する機会を創出するという、中心的な役割を担っている」
「FIAの公式AIパートナーに就任し、スポーツのあらゆるレベルでFIAの使命を支えるために、AWSのクラウド技術とAI技術を提供できることを誇りに思う」
AWSはさらに、FIAアワードとFIAサステナブル・イノベーション・シリーズの公式パートナーにも就任する。
F1マシンが複雑化する中で、レギュレーションの穴をつく開発も、F1の醍醐味のひとつだと言えるが、AIの活用でそれがどう変わっていくのだろうか。
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