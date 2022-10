FIA、F1日本GPの”回収作業車事件”の報告書を近日公開へ「手続き上の問題が特定された」

Listen to this article

FIAは、F1日本GP決勝での回収作業車がコースに入ったタイミングと運用方法に関する調査を終え、報告書を近日中に公開すると明かした。

大雨の中スタートが切られたF1日本GPの決勝レース。オープニングラップでは、ヘアピンの立ち上がりでカルロス・サインツJr.(フェラーリ)がアクアプレーニング現象によりクラッシュし、マーシャルがマシン回収のために作業車をコース上に送り込んだ。

レースはセーフティカー(SC)出動後に赤旗提示となったものの、SCラン中に作業車がコース上を走っていたことで、マシンのダメージを修復するためにピットストップし、集団から大きく遅れて走っていたピエール・ガスリー(アルファタウリ)はニアミス……2014年には同じく雨の日本GPで、ランオフエリアで作業中の作業車に激突し、のちに命を落としたジュール・ビアンキの一件の記憶がまだ新しいこともあり、ガスリーは怒り心頭となった。

一連の事件によりパドックでは不安の声が広がり、多くのドライバーがマシン走行中に作業車がコース上で回収作業を行なうことについて懸念を示していた。

これを受けロンドンのロイヤル・オートモービル・クラブで世界モータースポーツ評議会(WMSC)の会合が開かれ、FIAはF1日本GPで発生した事件を徹底的に分析したと明らかにした。

FIAの声明は以下の通りである。

「手続き上の問題が特定され、短期的および中期的に修正される予定だ」

「調査結果については、近日中に公開される予定だ」

調査の重要なポイントのひとつとして、コースサイドのマーシャルが独断で回収作業車を早くコースインさせたのか、それともレースコントロールの許可を得た上で出したのか、という点が挙げられるだろう。

FIAは全てのイベントで適用される国際モータースポーツ規則の付則H項の第2章6.1条には、次のように明記されている。

「マーシャルまたは車両は、レース管制からの許可なしでサーキッ ト周囲部に入らないこと」

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images