レッドブルF1予算上限違反への対処は上手くいった？　FIA会長は将来の”隠蔽”抑止に期待

2021年シーズンからF1は予算制限を導入したが、レッドブルが2021年の予算を超過していたことが認定され、FIAとチームはその対処に追われた。この件を巡って様々な意見が表明されたが、FIA会長は将来的にチームの隠蔽を抑止してくれることを期待している。

F1チームの予算上限レギュレーションの遵守を巡っては、監査結果が2022年の10月に発表された。そしてレッドブルに軽微な違反が認められたとFIAは明らかにした。

チャンピオンチームの予算上限違反ということで大きく注目されたこの一件は、最終的に700万ドルの罰金と空力開発時間の10%削減というペナルティが科されることで終結を見た。

一部からはペナルティへの不満も聞こえたが、FIAのレッドブルの予算上限違反に対する処理は、F1の予算上限レギュレーションの成功のテストケースとみなされ、多くのチームは良い妥協点だったと考えている。

最近、F1の予算上限についてFIAのモハメド・ベン・スレイエム会長が語ったところ、彼はFIAが事件の対処で非常にオープンな姿勢だったことから、チーム側もこのルールをしっかりとリスペクトしていくことになるだろうという考えを示した。

ダカールラリーを訪問中、取材に答えたベン・スレイエム会長は、予算上限の仕組みが他シリーズで見られるBoP(バランス・オブ・パフォーマンス)のような調整よりも、競争条件を整えるための遥かに簡単な方法だと語った。

「テクノロジーやパフォーマンスバランスの平滑化を図るのは、簡単な仕事ではない」

「私にひとつ言えるのは、予算上限が機能していて、取り締まるべきモノも予算上限だということだ」

Red Bull was handed a $7 million fine and a 10 percent reduction in aerodynamic testing after having overspent by $1.8 million in 2021.

Photo by: Red Bull Content Pool