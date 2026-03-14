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メルセデス、アルピーヌの株式24％を取得に動く？　ブリアトーレ認める「我々としては大歓迎」

メルセデスは、F1におけるライバルでありPU供給先であるアルピーヌF1の株式取得を目指している。

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
編集:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

　メルセデスF1チームがライバルチームであるアルピーヌの株式を取得する意向であることを、アルピーヌを率いるフラビオ・ブリアトーレが認めた。

　俳優のライアン・レイノルズやロブ・マクエルヘンニー、プロゴルファーのロリー・マキロイなどが関わっている投資会社のオトロ・キャピタルは、アルピーヌF1チームの株式の24％を保有しており、以前からその株式の売却を目指していた。

　その候補者には元レッドブル代表のクリスチャン・ホーナーらの名前が挙がっていたが、新たにメルセデスのトト・ウルフ代表の名前が浮上した。

　しかしその交渉主体はウルフ個人ではなく、メルセデスだとブリアトーレは中国GPの金曜記者会見で認めた。

Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

「毎日状況は変わっている。ただ言いたいのは、交渉はメルセデスと行なわれているということだ。トトではなくメルセデスだ。今後どうなるか見ていくことになる」

「現時点では、3～4の潜在的な買い手がいる。忘れてはいけないのは、これはオトロの株式の話であって、アルピーヌとは関係ないということだ。取引を行なう準備ができている候補は何人かいる」

　オトロ・キャピタルは2023年にアルピーヌの株式を2億3300万ドル（当時の約312億円）で取得した。しかしF1チームの価値が上昇し続けていることから、今回の取引額はそれより高くなる可能性がある。アルピーヌのチーム評価額は当時から2倍以上に増え、現在は30億ドル（約4780億円）に達している。

　自らその株式を購入するつもりはないのかと尋ねられると、ブリアトーレは否定した。

「いや、いや、いや。私はただ何が起きているのかを見ているだけだ。現時点ではオトロとのコミュニケーションはない。だから誰かがその株を買うなら、我々としてはとても嬉しい」

　アルピーヌは2025年限りで独自のパワーユニット開発プログラムを終了。2026年からメルセデスのカスタマーチームとなっている。これは、ブリアトーレがアドバイザー兼事実上のチーム代表としてチームに復帰する条件として求めたものだった。

　もしメルセデスが株式を取得した場合、メルセデスとアルピーヌとの関係が強化され、事実上の兄弟チームのようになる可能性もある。アルピーヌの運営やF1委員会での投票に影響が及ばないと保証できるかと問われると、ブリアトーレはこう答えた。

「そうだと思う。レッドブルはこの10年、あるいは15年で、すでに2チーム体制の先駆者になっている。そしてメルセデスが買おうとしているのはオトロの24％だ。普通の会社では75％が決定権を持ち、25％は傍観者のようなものだ。それが現実だ」

　会見に同席し、この件について質問されたアウディのジョナサン・ウィートリー代表は懸念を示さなかった。

「とても良いことだと思う。このスポーツには非常に明確なガバナンスがある。正直なところ、我々としては利益相反や懸念はまったく感じていない。ただポップコーンを食べながらショーを楽しんでいるところだ」

　これに対し、ブリアトーレは冗談めかして「ポップコーンは温かいままにしておいてくれ」と締めくくった。

 
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