本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側

「好奇心を持ち続けてほしい」ハミルトン、ファンへのメッセージ……苦戦した2025年からの脱却なるか？

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
「好奇心を持ち続けてほしい」ハミルトン、ファンへのメッセージ……苦戦した2025年からの脱却なるか？

サインツJr.、レギュレーション微調整について柔軟な姿勢をFIA＆FOMに求める「僕が求めているのはそれだけだ」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
サインツJr.、レギュレーション微調整について柔軟な姿勢をFIA＆FOMに求める「僕が求めているのはそれだけだ」

参戦12年目でなぜ“育成チーム”のドライバーに？　小林可夢偉がスーパーフォーミュラで新たな挑戦「結果を出せるクルマを作ろうと」

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
参戦12年目でなぜ“育成チーム”のドライバーに？　小林可夢偉がスーパーフォーミュラで新たな挑戦「結果を出せるクルマを作ろうと」

SF開幕前テスト最終日、ようやくロバンペラの全開走行が見られる？「ドライなら、自分たちがどの位置にいるのか確認できるはず」

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
SF開幕前テスト最終日、ようやくロバンペラの全開走行が見られる？「ドライなら、自分たちがどの位置にいるのか確認できるはず」
F1 バーレーン プレシーズンテスト後半

元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

元メルセデス代表のノルベルト・ハウグは、アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイを軽視するのは時期尚早だと語った。

Mike Mulder
公開日時:
Norbert Haug: Die echten Supertalente brauchen keine Eingewöhnung

　元メルセデス代表のノルベルト・ハウグは、プレシーズンテストで大いに苦しんだアストンマーティンについて、天才デザイナーのエイドリアン・ニューウェイやホンダの底力を軽視していないようだ。

　ハウグは、1990年から2012年までメルセデス・ベンツのモータースポーツ活動を担当。とりわけ、メルセデスのF1復帰に深く関わっていた。最初はザウバーのエンジンサプライヤーとして、そして1995年からマクラーレンのパートナーとして、F1に参画していたメルセデスの中心人物だった。

　その職務の中で、彼はウイリアムズで実績を残したデザイナーであるニューウェイの獲得に関わった。1997年に”空力の鬼才”を獲得したマクラーレンは、1998年にコンストラクターズタイトルを獲得。ミカ・ハッキネンはニューウェイのマシンで2度ドライバーズタイトルを獲得した。

David Coulthard talks with Adrian Newey and Mika Hakkinen in the McLaren pits

David Coulthard talks with Adrian Newey and Mika Hakkinen in the McLaren pits

写真: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

　ニューウェイはマクラーレンを経て、2005年にレッドブルと契約。2024年にそのレッドブルを離れ、2025年にアストンマーティンに加入した。

　ハウグは、アストンマーティンが2026年シーズンに向けて劇的、かつ厳しいスタートを切ったと認めたが、すぐに次のように付け加えた。

「私は彼らを過小評価したりはしない。その意味では、歴史は繰り返されるのだ」

　アストンマーティンの不振は、パワーユニット（PU）サプライヤーであるホンダがまだ万全の状態にないことも一因である。しかし、状況はすぐに変わる可能性があるとハウグは考えている。

「ホンダは過去、いくつかの完全な失敗を経験してきたことは周知の事実だ。しかし、彼らは決して諦めることはなく、組織を再編してより強くなって戻ってくる。私は決して彼らを見限ったりはしない」

「特にホンダは、一夜にして山をも動かす力がある」とハウグは言う。

「だからこそ、彼らが長く後方に留まることはないだろうと思う。メルボルン（開幕戦）では優勝候補ではないが、大きな前進を遂げることを期待している」

　ハウグはアストンマーティンAMR26自体については、見た目は気に入っているものの、まだ決定的な判断を下すことを望んでいない。

「現段階では、確固たる結論を出すことは不可能だ」

「非常に印象的なソリューションがいくつか見られる。例えば、リヤサスペンションはリヤウイングのピボットポイントに取り付けられているが、これは今まで見たことがない」

「しかし、このマシンには走行距離が不足している。より多くの走行を完了するまでは、アストンマーティンの競争力を実際に評価することは誰にもできないだろう」

　したがってハウグは、アストンマーティンもニューウェイも、まだ有力候補から除外するには時期尚早だと考えている。

「私はエイドリアン・ニューウェイと長い間仕事をしてきたが、ある時、残念ながらまったく使用不可能な車を作ってしまったことがある。その時は結局、前年のシャシーに頼らざるを得なかった。しかし、ニューウェイは常に限界に挑戦している。私は、彼らを絶対に過小評価つもりはない」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

最新ニュース

元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
元メルセデス代表、アストン・ホンダの復活に期待「絶対に過小評価しない。歴史は繰り返される」

今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
今季初のドライセッション。岩佐歩夢が最速タイム、福住、大湯が続く｜スーパーフォーミュラ合同テスト：セッション3タイム結果

映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
映画『F1／エフワン』のピアス役、ダムソン・イドリスがF1のアンバサダーに就任「映画に出演する前から、F1には深い敬意を抱いていた」

ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側

F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
ローソンと角田裕毅の交代劇は「私の選択ではなかった」ホーナー元レッドブル代表が明かす裏側