レース多すぎでスタッフが「燃え尽き症候群」の危険性？　F1年間24戦過密スケジュールに警鐘

元レッドブルのメカニックであるカラム・ニコラスは、F1の日程が過密すぎることにより、チーム関係者が「深刻なバーンアウト（燃え尽き症候群）」に直面する危険性があると警鐘を鳴らした。

近年のF1は年間24戦となるのが当たり前となっており、2026年も当初24戦で争われる予定だった。中東情勢の悪化を受けて4月のバーレーンGPとサウジアラビアGPが中止となったが、先日バーレーンGPを10月上旬にマレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで代替開催することが決まるなど、24戦という年間開催数を維持しようとしている。

元レッドブルのメカニックのニコラスは、チームのポッドキャスト『Talking Bull』に出演すると、F1の商業的な成長と、世界中を転戦するチームスタッフやその家族のウェルビーイング（心身の健康や幸福）とのバランスを取ることが重要だと強調した。

「バランスを見つける必要がある」とニコラスは語った。

「一方では、できるだけ多くのレースを見たいという気持ちもある。でも、それは今の僕がガレージで実際にその仕事をしていない立場だからこそ言えることでもあるんだ」

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

「特にシーズン終盤に向けて忘れてはいけないのは、燃え尽き症候群というのは現実に起こるものだということだ。『シーズン前半に休みがあったじゃないか』と言うのは簡単だけど、仕事の負荷が限界を超えてしまう瞬間というのは確実にやってくるものだ」

「皆さんに思い出してほしいのは、レースに帯同している人たちだけの問題ではないということだ。家で生活を支え、家族として彼らが長期間不在になることを受け入れている人たちも、大きな犠牲を払っている。だから、カレンダーにできるだけ多くのレースを戻してほしいと思う一方で、慎重さも必要だと思っている」

F1の年間開催数が24戦まで拡大したことを受け、多くのチームはローテーション制度を導入している。レッドブルでは2025年から、メカニックが年間数戦を休みとして選択できる制度を開始した。

「各チームも、それぞれ独自の取り組みを進めている」とニコラスは続けた。

「レッドブルでは2025年から、メカニックが年間で数戦休めるようになった。自分でどのレースを休むかを計画できるので、家族や子供の予定に合わせることができる」

「こうした取り組みを各チームが続けていくことは重要だと思う。それに加えて、F1全体としてもカレンダーの組み方を考えなければならない。移動計画をできるだけ効率化して、世界中を行ったり来たりするような日程を避けることが、人々の負担軽減につながる」

「例えば、オーストリア、イギリス、ベルギーの3連戦は比較的理想的な例だ。移動距離が短く、フライト時間も非常に短いから、かなり助かる。一方で、ラスベガス、カタール、アブダビの3連戦は、はるかに大きな負担になる」

「世界を横断する長距離移動になるし、時差ボケもある。そういった要素がすべて積み重なるんだ」

「だから、これだけ多くのレースを開催することが前提であるなら、できる限り人々の負担やストレスを軽減できるようなカレンダーを組むことが重要だと思う。それは本当に大切なことだ」