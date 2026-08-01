元ウイリアムズのローガン・サージェント、長年のパートナーとの婚約を発表
元F1ドライバーのローガン・サージェントが、長年のパートナーであるライリー・ウィットールと婚約したことを発表した。
元ウイリアムズのF1ドライバーであり、フォードでハイパーカードライバーを務める予定のローガン・サージェントは、長年のパートナーであるライリー・ウィットールとの婚約を発表した。25歳のサージェントは金曜日、ソーシャルメディアにプロポーズの写真を投稿し、「僕のベストフレンドと永遠に！」とキャプションを添えた。
プロポーズはカリフォルニア州の高級リゾートホテル、モンタージュ・ラグナビーチで行なわれたようで、豪華なフラワーアレンジメントを背景にした屋外の祭壇でプロポーズをしたようだ。
これまで交際をほとんど公にしていなかった二人は、SNSでビーチでポーズを撮った写真や、ラグナビーチ周辺の空撮写真を共有したりもした。
この発表はすでに17万件以上の「いいね！」を獲得しており、オスカー・ピアストリやアレクサンダー・アルボンをはじめとするF1パドックの多くのメンバーから祝福のメッセージが寄せられている。
サージェントは2023年から2024年にかけてウイリアムズで36レースに出場し、2023年のアメリカGPでは30年ぶりにF1でポイントを獲得したアメリカ人ドライバーとなったが、2024年シーズンの途中でフランコ・コラピントに交代し、チームを去った。
彼は2025年後半に耐久レースに転向し、IMSAスポーツカー選手権のLMP2クラスのPR1/Mathiasen Motorsportsに加入した。現在はプロトン・コンペティションから世界耐久選手権（WEC）のLMGT3クラスに参戦している。
フォード・レーシングが2027年にWECの最高峰クラスに復帰するにあたり、サージェントは同社の次期ハイパーカー参戦におけるファクトリードライバーにも就任することが決定した。彼はマイク・ロッケンフェラー、セバスチャン・プリオールとともに、同プログラムで最初に発表されたドライバーのうちの一人だった。
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