本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

セパンでのバーレーンGP、タイヤ選択の参考になるのは”2017年のデータ”。ピレリ「当時は現在のマシンに比較的近かった」

F1
バーレーンGP
セパンでのバーレーンGP、タイヤ選択の参考になるのは”2017年のデータ”。ピレリ「当時は現在のマシンに比較的近かった」

ARTA太田格之進、HRCプレリュードに初ポールもたらす。ホンダ勢トップ3独占｜スーパーGT第4戦

スーパーGT
第4戦：富士
ARTA太田格之進、HRCプレリュードに初ポールもたらす。ホンダ勢トップ3独占｜スーパーGT第4戦

8号車ARTAプレリュードがポールポジション獲得！　GT300は新体制PONOSが驚速｜スーパーGT第4戦富士：公式予選

スーパーGT
第4戦：富士
8号車ARTAプレリュードがポールポジション獲得！　GT300は新体制PONOSが驚速｜スーパーGT第4戦富士：公式予選

海外F1記者の視点｜F1の将来の姿は、本当にV8エンジン回帰でいいのか？　そこに存在する相反する課題……落とし穴の存在もある？

F1
ベルギーGP
海外F1記者の視点｜F1の将来の姿は、本当にV8エンジン回帰でいいのか？　そこに存在する相反する課題……落とし穴の存在もある？

元ウイリアムズのローガン・サージェント、長年のパートナーとの婚約を発表

F1
Hungaroring Pirelli test
元ウイリアムズのローガン・サージェント、長年のパートナーとの婚約を発表

ホンダ・プレリュードGTが1-2発進。最速タイムはAstemoの野村勇斗｜スーパーGT第4戦富士：公式練習

スーパーGT
第4戦：富士
ホンダ・プレリュードGTが1-2発進。最速タイムはAstemoの野村勇斗｜スーパーGT第4戦富士：公式練習

メルセデス、苦渋の決断もありうる？　アントネッリの母国イタリアGPでPU交換ペナルティの可能性

F1
メルセデス、苦渋の決断もありうる？　アントネッリの母国イタリアGPでPU交換ペナルティの可能性

ハミルトンに新たな家族。ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を迎える

F1
Hungaroring Pirelli test
ハミルトンに新たな家族。ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を迎える
F1 Hungaroring Pirelli test

元ウイリアムズのローガン・サージェント、長年のパートナーとの婚約を発表

元F1ドライバーのローガン・サージェントが、長年のパートナーであるライリー・ウィットールと婚約したことを発表した。

Lydia Mee
編集:
DPPIPRODUCTION_00004327_0418

　元ウイリアムズのF1ドライバーであり、フォードでハイパーカードライバーを務める予定のローガン・サージェントは、長年のパートナーであるライリー・ウィットールとの婚約を発表した。25歳のサージェントは金曜日、ソーシャルメディアにプロポーズの写真を投稿し、「僕のベストフレンドと永遠に！」とキャプションを添えた。

　プロポーズはカリフォルニア州の高級リゾートホテル、モンタージュ・ラグナビーチで行なわれたようで、豪華なフラワーアレンジメントを背景にした屋外の祭壇でプロポーズをしたようだ。

　これまで交際をほとんど公にしていなかった二人は、SNSでビーチでポーズを撮った写真や、ラグナビーチ周辺の空撮写真を共有したりもした。

 

　この発表はすでに17万件以上の「いいね！」を獲得しており、オスカー・ピアストリやアレクサンダー・アルボンをはじめとするF1パドックの多くのメンバーから祝福のメッセージが寄せられている。

　サージェントは2023年から2024年にかけてウイリアムズで36レースに出場し、2023年のアメリカGPでは30年ぶりにF1でポイントを獲得したアメリカ人ドライバーとなったが、2024年シーズンの途中でフランコ・コラピントに交代し、チームを去った。

　彼は2025年後半に耐久レースに転向し、IMSAスポーツカー選手権のLMP2クラスのPR1/Mathiasen Motorsportsに加入した。現在はプロトン・コンペティションから世界耐久選手権（WEC）のLMGT3クラスに参戦している。 

　フォード・レーシングが2027年にWECの最高峰クラスに復帰するにあたり、サージェントは同社の次期ハイパーカー参戦におけるファクトリードライバーにも就任することが決定した。彼はマイク・ロッケンフェラー、セバスチャン・プリオールとともに、同プログラムで最初に発表されたドライバーのうちの一人だった。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 メルセデス、苦渋の決断もありうる？　アントネッリの母国イタリアGPでPU交換ペナルティの可能性
次の記事 海外F1記者の視点｜F1の将来の姿は、本当にV8エンジン回帰でいいのか？　そこに存在する相反する課題……落とし穴の存在もある？
More from
Lydia Mee

ハミルトンに新たな家族。ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を迎える

F1
F1
Hungaroring Pirelli test
ハミルトンに新たな家族。ゴールデンレトリバーの子犬”ヘイロー”を迎える

オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

F1
F1
Hungaroring Pirelli test
オコン、スパイダーマン新作プレミア試写会に登場。スペシャルデザインのヘルメットと共に

フェルスタッペン、移籍の噂が再燃！？　バカンスをメルセデスのウルフ代表と満喫

F1
F1
フェルスタッペン、移籍の噂が再燃！？　バカンスをメルセデスのウルフ代表と満喫
More from
ローガン サージェント

こっちのフォードも動き出した！　WECハイパーカーのドライバーにサージェントを指名。エンジン開発はF1のレッドブル・パワートレインズと連携

WEC
WEC
こっちのフォードも動き出した！　WECハイパーカーのドライバーにサージェントを指名。エンジン開発はF1のレッドブル・パワートレインズと連携

元F1ドライバーのサージェント、WEC挑戦視野でのELMS参戦を取りやめ「さらなる関心を追求するため、このスポーツから離れる」

European Le Mans
European Le Mans
元F1ドライバーのサージェント、WEC挑戦視野でのELMS参戦を取りやめ「さらなる関心を追求するため、このスポーツから離れる」

ヒョンデ傘下ジェネシス、WECハイパーカーを公開。26年投入に向けロッテラーら指名……サージェントも加入目指しELMSへ

WEC
WEC
ヒョンデ傘下ジェネシス、WECハイパーカーを公開。26年投入に向けロッテラーら指名……サージェントも加入目指しELMSへ
More from
ウイリアムズ

ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

F1
F1
Hungaroring Pirelli test
ウイリアムズ代表、アロンソを猛烈批判！　ピアストリと接触のサインツJr.を擁護「先に進路を譲るべきはフェルナンドの方だった」

激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

F1
F1
ハンガリーGP
激怒ピアストリ！　青旗無視で接触のサインツ猛批判「いつも他人を批判するくせに。一度鏡を見たほうが良いんじゃない？」

大改善アストンに抜かれたウイリアムズ。でもサインツJr.は前向き「自分たちにも同じことができると勇気が湧く」

F1
F1
ハンガリーGP
大改善アストンに抜かれたウイリアムズ。でもサインツJr.は前向き「自分たちにも同じことができると勇気が湧く」

最新ニュース

セパンでのバーレーンGP、タイヤ選択の参考になるのは”2017年のデータ”。ピレリ「当時は現在のマシンに比較的近かった」

F1
バーレーンGP
セパンでのバーレーンGP、タイヤ選択の参考になるのは”2017年のデータ”。ピレリ「当時は現在のマシンに比較的近かった」

ARTA太田格之進、HRCプレリュードに初ポールもたらす。ホンダ勢トップ3独占｜スーパーGT第4戦

スーパーGT
第4戦：富士
ARTA太田格之進、HRCプレリュードに初ポールもたらす。ホンダ勢トップ3独占｜スーパーGT第4戦

8号車ARTAプレリュードがポールポジション獲得！　GT300は新体制PONOSが驚速｜スーパーGT第4戦富士：公式予選

スーパーGT
第4戦：富士
8号車ARTAプレリュードがポールポジション獲得！　GT300は新体制PONOSが驚速｜スーパーGT第4戦富士：公式予選

海外F1記者の視点｜F1の将来の姿は、本当にV8エンジン回帰でいいのか？　そこに存在する相反する課題……落とし穴の存在もある？

F1
ベルギーGP
海外F1記者の視点｜F1の将来の姿は、本当にV8エンジン回帰でいいのか？　そこに存在する相反する課題……落とし穴の存在もある？