F1は新型コロナウイルスのパンデミックが続いている影響で、下半期のスケジュールを柔軟に変更しなければならない状況が続いている。そんな中で、中止となった日本GPの代替イベントが開催されないことになったため、各チームの予算に120万ドル(約1億3000万円)のボーナスが発生したようだ。

今季は中国GPやカナダGP、シンガポールGP、オーストラリアGPといったイベントが渡航制限などの影響で開催が断念され、代替イベントが設定されてきた。第2戦としてイモラでエミリア・ロマーニャGPが開催。オーストリアでシュタイアーマルクGPが行なわれた。トルコGPが一旦中止された後に復活し、11月にはカタールかバーレーンでレースが行なわれることになっている。

10月の日本GPも、期限までにF1関係者の入国に関する回答が所管官庁から得られず、開催を断念。ただF1は代替レースを設定せず、今季のレース数を23戦から22戦に削減することを決定した。

F1の財政規則にある条項により、このようなカレンダーの変更は各チームの予算制限額に影響が及ぶことになる。開催されないイベントがあっても、チームはそのレース分の追加予算枠を得ることができるのだ。

今季からF1に導入された予算制限は、マーケティング費用やドライバーの賃金、パワーユニット開発費用、渡航費用などを除いて1億4500万ドル(約159億8000万円)に支出が制限される。ただこの金額は1シーズンに21レースが行なわれる場合であり、F1の財政規則の第2.3条には、イベントが1つ増えるごとにチームに120万ドルの追加予算が与えられると規定されている。

つまり当初23戦が予定されていた今年は、1億4740万ドルが上限となっていた。しかし、レースのキャンセルに関するルールのおかげで、開催レース数が減って支出が減っても、上限額は変わらないケースがあるのだ。

同規則には、次のような条文がある。

『2021年12月31日に終了する当該期間のいずれかの競技会が、そのイベントの開始予定日(または該当する場合には延期された日)の3ヵ月前以降にキャンセルされた場合、その競技会は該当する期間に開催されたものとみなす』

10月に予定されていた日本GPは8月に開催断念が決まっており、この条文に当てはまる。そのため、チームは日本GPが開催されなくても、その分の追加予算を得ることができるのだ。

中国GPとカナダGPのキャンセルに加えて、イモラGPやトルコGP、シュタイアーマルクGP、そしてカタールでの開催が追加されたことで、予算上限は着実に増加し、22グランプリで1億4980万ドル(約165億円)に達する可能性がある。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images