【動画】HRC渡辺社長、SNSでメッセージ「何があっても決して諦めない」
ホンダF1がSNSに公開した、渡辺康治社長のメッセージ。
Honda power unit launch
写真：: Honda
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