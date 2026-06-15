フランコ・コラピント、バルセロナのレース後に10秒加算のペナルティ。黄旗違反で8位から10位に降格
アルピーヌのフランコ・コラピントは、イエローフラッグ時に減速しなかったとして、バルセロナ-カタルニアGPの8位を失った。
アルピーヌのフランコ・コラピントは、レース後に10秒のタイム加算ペナルティを科せられたため、F1バルセロナ-カタルニアGPの最終順位が8位から10位に降格となった。
週末を通してペースに苦戦していたアルピーヌにとって、ピエール・ガスリーが7位、コラピントが8位でフィニッシュしたバルセロナでのレースは堅実なリカバリーとなった。
しかしレース後、コラピントはFIAのレーススチュワードに呼び出され、イエローフラッグ下での運転について調査を受けた。
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソがバッテリー不具合の疑いで40周目のターン9でマシンを止めた際、コラピントはローカルイエローフラッグ下で十分に減速していなかったと判断された。
スチュワードはコラピントが減速してはいたものの、イエローフラッグを尊重したとは言えないと判断し、10秒のタイムペナルティを科した。これにより、彼の順位は8位から10位に下がった。これにより、レーシングブルズのリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドがひとつずつ順位が繰り上がっている。
コラピントはスーパーライセンスにもペナルティポイントを1点加算され、過去12ヵ月間の累積ペナルティポイントは2点となった。
スチュワードは次のように説明している。
「スチュワードは、43号車のドライバー（コラピント）がシングルイエローフラッグ区間に入る前にわずかに減速したものの、該当するイエローフラッグ区間内では明確に減速しなかったと判断した」
「スチュワードは、ドライバーがイエローフラッグに反応したことは認めるものの、その反応は規則を遵守するのに十分ではないと判断した。したがって、適用される罰則の範囲の下限に近い罰則を科す」
ペナルティを受ける前、コラピントは次のように語った。
「とても良いレースだったし、非常に堅実だった。チームとして、僕たちが本当に強いことを証明し、難しい結果を覆すことができた。全体的に見て、ポジティブなレースだったと思う。今日ははるかに良いレースだった」
「燃料満タンの状態で、僕たちの実力が発揮できた。マシンの調子が良くないので、改善すべき点や理解すべき点がたくさんある。だからこそ、次の数レースに向けて、さらに向上できるよう努力を続けていく」
記事をシェアもしくは保存
アルピーヌ、表彰台逃した速度違反ペナルティに”再審請求”。ピットレーンのショートカットが原因か？
ガスリー、8位入賞も依然としてマシンに問題。アップデート副作用か「マイアミからずっと同じ」
F1デビュー以来最高の週末だっ！ アルピーヌのコラピント、”更迭の噂”に結果で応じる「良いマシンを用意してくれたから、快適に走れた」
今季or来季でF1引退の可能性をほのめかしたアロンソ。古巣アルピーヌでの“第4期”でキャリアを締めくくる選択肢はあるのか
アルピーヌのル・マン参戦は今年で最後。しかしチームとしての継続を模索中「様々なメーカーと協議をしている」
「失ったモノは取り戻せない」ガスリー、ペナルティ撤回でモナコ3位奪還も心中複雑
最新ニュース
フェラーリ代表、ハミルトンの超絶速さに大満足「VSCがなくても勝っていた」……メルセデス代表はその復活に大警戒
メルセデスにまたしてもトラブル。フェラーリ好調の中、タイトル争いの懸念材料に？「少し心配している」とアントネッリ
フランコ・コラピント、バルセロナのレース後に10秒加算のペナルティ。黄旗違反で8位から10位に降格
ルイス・ハミルトン、ついにフェラーリでF1を制す。大きな1勝に感謝の言葉止まらず「みんなのおかげで夢を叶えることができた」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。