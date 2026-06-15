フランコ・コラピント、バルセロナのレース後に10秒加算のペナルティ。黄旗違反で8位から10位に降格

アルピーヌのフランコ・コラピントは、レース後に10秒のタイム加算ペナルティを科せられたため、F1バルセロナ-カタルニアGPの最終順位が8位から10位に降格となった。

週末を通してペースに苦戦していたアルピーヌにとって、ピエール・ガスリーが7位、コラピントが8位でフィニッシュしたバルセロナでのレースは堅実なリカバリーとなった。

しかしレース後、コラピントはFIAのレーススチュワードに呼び出され、イエローフラッグ下での運転について調査を受けた。

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソがバッテリー不具合の疑いで40周目のターン9でマシンを止めた際、コラピントはローカルイエローフラッグ下で十分に減速していなかったと判断された。

スチュワードはコラピントが減速してはいたものの、イエローフラッグを尊重したとは言えないと判断し、10秒のタイムペナルティを科した。これにより、彼の順位は8位から10位に下がった。これにより、レーシングブルズのリアム・ローソンとアービッド・リンドブラッドがひとつずつ順位が繰り上がっている。

コラピントはスーパーライセンスにもペナルティポイントを1点加算され、過去12ヵ月間の累積ペナルティポイントは2点となった。

スチュワードは次のように説明している。

「スチュワードは、43号車のドライバー（コラピント）がシングルイエローフラッグ区間に入る前にわずかに減速したものの、該当するイエローフラッグ区間内では明確に減速しなかったと判断した」

「スチュワードは、ドライバーがイエローフラッグに反応したことは認めるものの、その反応は規則を遵守するのに十分ではないと判断した。したがって、適用される罰則の範囲の下限に近い罰則を科す」

ペナルティを受ける前、コラピントは次のように語った。

「とても良いレースだったし、非常に堅実だった。チームとして、僕たちが本当に強いことを証明し、難しい結果を覆すことができた。全体的に見て、ポジティブなレースだったと思う。今日ははるかに良いレースだった」

「燃料満タンの状態で、僕たちの実力が発揮できた。マシンの調子が良くないので、改善すべき点や理解すべき点がたくさんある。だからこそ、次の数レースに向けて、さらに向上できるよう努力を続けていく」