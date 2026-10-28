F1 アメリカGP

平川亮、ブラウニングら多数のルーキードライバーがF1メキシコシティGPのFP1出走へ。ミニは公式セッション初登場

F1メキシコシティGPでは、F1レースウィークエンド初参加となるガブリエレ・ミニを含め、多くの若手ドライバーがFP1に出走する。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/10/28 4:09

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写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

F1第19戦メキシコシティGPは、シーズン終盤戦ということもあり、多くのチームが義務消化のためにフリー走行1回目でレギュラー以外のドライバーを起用する。

各チームはシーズンを通じて1台あたり2回、つまりチーム全体で4回にわたってフリー走行でルーキードライバー（F1出走3戦未満のドライバー）を起用しなければいけない。そして最終戦アブダビGPを含めたシーズン終盤戦は、彼らが残りのFP1起用義務を消化する場としても活用される。

今回F1レースウィークエンドの公式セッションに初参加となるのが、ガブリエレ・ミニだ。アルピーヌ育成ドライバーのミニは、FP1でフランコ・コラピントのマシンを走らせる。

ミニは2022年にフォーミュラ・リージョナルで2位、2024年にFIA F3で2位となり着実にステップアップ。今季F2でも一時期ランキング首位に立つなど上位陣の一角として活躍しており、現在はランキング4番手につけている。ただ中東での残り2大会が予定通り開催されたとしても、逆転タイトルの可能性は低い状況だ。

ミニは旧型マシンのテストプログラム（いわゆるTPC）を通じてF1マシンでの経験を積んできたが、現行マシンでの走行は今回が初めて。走行を前に次のように語った。

「A526のステアリングを握り、F1で初めてFP1に参加できることを楽しみにしている。アルピーヌ・アカデミーの一員として数年間を過ごし、ジュニアカテゴリーでステップアップしてきた僕にとって、F1の公式セッションに参加することは本当に特別な瞬間になるだろう」

「今回の機会を与え、僕を信頼してくれたフラビオ（ブリアトーレ／事実上のチーム代表）、スティーブ（ニールセン／マネージングディレクター）、そしてチームの皆に感謝している」

「エンストンのファクトリーでは多くの準備を進めてきた。シミュレータで走行し、エンジニアたちと密に連携しながら、自分自身とチームのためにベストを尽くせるよう、できる限り万全の準備を整えている」

「目標は、コース上で可能な限り良い仕事をし、チームにとって有益なデータとフィードバックを提供すること。そして、ピエール（ガスリー）とフランコの両方がポイントを獲得できるよう、実りある週末の準備に貢献したい」

なお、アルピーヌはこれまでリザーブドライバーのポール・アーロンがハンガロリンクとモンツァでFP1を走っているが、今週末のミニの走行を含めても追加であと1回ルーキーを起用しなければならない。

ウイリアムズはリザーブドライバーのルーク・ブラウニングがメキシコとブラジル（サンパウロGP）でFP1に出走。今季は日本のスーパーフォーミュラ参戦と並行してF1リザーブ業も務める彼は、これまで7回FP1にエントリーしており、F1マシンもお手のものだ。メキシコではアレクサンダー・アルボン、ブラジルではカルロス・サインツJr.に代わってのドライブだ。

「再びFW48をドライブできることをうれしく思う。また、今年チームが予定している4回すべてのルーキー向けFP1セッションを任せてもらえたことについて、アトラシアン・ウイリアムズF1チームの皆に感謝している」とブラウニングは言う。

「F1マシンでさらに多くの周回を重ね、新しいパッケージへの理解を深めるとともに、グローブのファクトリーに有益なデータとフィードバックを持ち帰ることができる、素晴らしい機会だ。セッションのたびに新しいことを学ぶことができるし、今回もあらゆることを吸収し、自分自身の成長とチームの前進につなげていきたい」

メルセデスも、2023年のF2ランキング2位のフレデリック・ベスティが今季3度目の出走。ジョージ・ラッセルのW17をドライブする。ただラッセルとしては前回のアメリカGPで大苦戦しており、その原因を理解するためにも3回のフリー走行全てで乗っておきたかったところかもしれない。

またハースもリザーブドライバーの平川亮をオーストリア、ハンガリーに続いて3度目の起用。エステバン・オコンのマシンに乗せる。今回がキャリア通算9回目のFP1出走となる平川は、来季のレギュラーシート獲得を目指していたが、TPCの結果フェラーリ育成のラファエル・カマラがF1デビューを果たすことになった。

他にも既報のとおり、今季F3で年間2位となったフレディ・スレイターが、メキシコとブラジルで共にアウディからFP1に出走する。アウディはアルピーヌからレンタルしたアーロンをバルセロナとレッドブルリンクで走らせていたため、これでFP1のルーキー起用義務を満たすことになる。

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