ポテンシャルはあったのに……フェラーリ代表、ハンガリーGP週末の”まずいパフォーマンス”認める
フェラーリは、F1ハンガリーGPでそのポテンシャルを十分に発揮できず、ミスによって表彰台も逃す結果になった。
フェラーリのチーム代表であるフレデリック・バスールは、ハンガリーGPでのチームの「非常にまずい」パフォーマンスを認め、「ミスが多すぎた」「すべてがうまくいかなかった」と語った。
ハンガリーGP初日のフリー走行でトップとなったフェラーリは、予選でも2番手、3番手となったことで今季3勝目を期待された。
ポールシッターのランド・ノリス（マクラーレン）に0.012秒差で2番手となったルイス・ハミルトンがグリッド降格ペナルティを受けたのも、チームの伝達ミスが原因だったが、レースでも最終的にシャルル・ルクレールが4位、ハミルトンが5位と表彰台を逃す結果に終わった。
「今日はいい日曜日ではなかった。金曜日にワンツーだったのなら、4位と5位以上の結果を期待するのは当然だからね」と、フレデリック・バスール代表は淡々と語った。
「それに加えて、今日はミスが多すぎた。スタート、ペナルティ、マックスにコース上で抜かれたこと、そしてピットストップのたびにコンマ2～3秒を失ってポジションを落としたこと。そうなると、その後はずっと前のクルマの後ろで時間を費やすことになる。今日はあらゆることがうまくいかなかった。日曜日はもっといい仕事をしなければならない」
Frederic Vasseur, Ferrari
Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
バスールは、フェラーリ勢だけが上位勢の中でソフトタイヤを履いて第1スティントをスタートしたことに言及した。本来ならスタート直後に大きなアドバンテージを得られるはずだったが、2番手スタートのルクレールは5番手まで後退。予選でオスカー・ピアストリ（マクラーレン）を妨害したペナルティにより5番グリッドからスタートしたハミルトンも、チームメイトを抜いただけで1つ順位を上げるにとどまった。
さらに、タイミングの悪いピットストップによって、フェラーリ勢は毎回レッドブル陣営のマシンの後ろへ戻ることになった。1回目のピット後にはハミルトンがアービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）、ルクレールがリアム・ローソン（レーシングブルズ）の後方へ。2回目のピット後には、2人ともアイザック・ハジャー（レッドブル）の後ろで走る展開となった。
終盤のバーチャルセーフティカー中にハミルトンをピットへ入れた判断もリスクの高い賭けだった。その後、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）を抜けずに終わり、さらにピットレーン速度違反で5秒加算ペナルティを受けたことで、その戦略は完全に裏目に出た。
つまり、フェラーリはマシンが持っていた本来のポテンシャルを最大限に生かせなかったということだ。
「純粋なペースだけを見れば、今週末はスパやシルバーストンより良かったと思う」とバスールは分析した。
「FP1ではトップだったし、FP2でもトップだった。ルイスはポールポジションを争える位置にいて、実際には0.01秒差で逃しただけだった。そして今日は、レースオペレーションそのものが非常に悪かった。もしスタートがうまく決まっていて、フロントロウからそのままレースを進められていたら、まったく違う展開になっていただろう。問題はペースではなく、今日のレース運びだった」
ハミルトンについても、フェルスタッペンに抜かれたことやピットレーン速度違反など、さまざまなミスが続いたが、バスールは「失った時間を取り戻そうと無理をした結果だった」と考えている。
「今日はミスが連鎖したようなものだった。ピットストップではタイヤをロックさせてしまい、その影響でコンマ数秒を失った。そのあと、ピット出口では最適なタイミングを狙いすぎて、少し早く加速しすぎた」
「ひとつミスをすると、次のミスも起こりやすくなる。今週末はその典型的な例だった。ピットストップでも限界まで攻めようとして、逆に時間を失ってしまった。ピット出口では前のクルマからコンマ2秒遅れてしまい、それが次々と積み重なっていった」
「マシンのペース自体は悪くなかった。それでも序盤はマックスを抜けず、その後はピアストリも抜くことができなかった」
そしてバスールは最後に、今回の失敗を今後へ生かす姿勢を強調した。
「この教訓は、シーズン残りに向けて必ず生かしていく」
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