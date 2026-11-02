F1 メキシコシティGP

フェラーリ代表、メキシコシティGPの”チームメイトバトル”に苦言「我々は多くの人を代表して走っている。1周目に1-2だったのに、勝てないなんてガッカリだ」

フェラーリのフレデリック・バスール代表が、F1メキシコシティGPの1周目のハミルトンとルクレールの動きに苦言を呈した。

Benjamin Vinel Ronald Vording

公開日時: 2026/11/02 22:43

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Clive Mason／Getty Images

「ターン4で1-2体制を築いた時、レースに勝てないなんて想像もしていなかった」

これはF1メキシコシティGPの決勝レース終了後、フェラーリのフレデリック・バスール代表のコメントである。このコメントは、彼の落胆を如実に物語っている。

フェラーリはメキシコシティGPで、ルイス・ハミルトンの手によって2026年シーズン初となるポールポジションを獲得した。チームメイトのシャルル・ルクレールも3番手につけ、フェラーリとしては2024年シーズン以来最も良好なグリッドポジションにつけた。

ハミルトンはポールポジションから好調なスタートを決め、2番グリッドのジョージ・ラッセル（メルセデス）が1コーナー手前で減速すると、ルクレールはこれを攻略。いきなりフェラーリが1-2体制を築いた。

しかしルクレールはその後、勢いそのままにチームメイトのルクレールにも襲いかかった。ターン4ではアウト側から仕掛けたが、立ち上がりでは2台揃ってワイドに膨らんでしまう。

これによりルクレールはターン5をショートカットした格好となり、ハミルトンはコースに戻ったものの、加速が鈍った瞬間にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に先行されてしまうことになった。

ルクレールはこのショートカットによって5秒のタイム加算ペナルティを受け、最終的には4位でのフィニッシュ。一方でハミルトンは、終始フェルスタッペンを追いかけたものの抜き返すには至らず、2位のままフィニッシュした。

ルクレールはターン4の出来事について、コースレイアウトに原因があると語った。

「結局はああいう限界やグレーな部分で戦う必要がないコースが必要なんだと思う」

しかしバスール代表は、このルクレールの意見を否定した。

「ここのコースレイアウトは確かに問題だ。良くないのは確かだ。この数年、ずっと同じような問題を抱えてきた。しかしそれは決して言い訳にはならない」

そうバスール代表は言う。

「正直なところ少し不満だ。ここ数戦はパフォーマンスの面で着実に進歩を遂げてきたのにね。ターン4には1-2体制で突入していった。しかしレースに勝てないなんて、想像もしていなかった」

「私にとっては大きなフラストレーションだ。しかし、私の気持ちが一番重要なわけじゃない。このプロジェクトに携わる2000人もの人々にとって、大きなフラストレーションだ。このことを消化するには時間がかかる」

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

フェラーリのふたりが絡むインシデントは、これが初めてではない。シーズン序盤戦には圧倒的なスタートを見せたフェラーリ勢が、序盤数周に大バトルを繰り広げるというシーンがあった。またイタリアGPのスタート直後にも、ルクレールがハミルトンに十分なスペースを残さなかったため、ハミルトンがコースオフしてポジションを落とすことになった。

度々そういう事態が起きているフェラーリ。しかしバスール代表は、レース前にふたりのドライバーと話し合う必要はないと語った。

「ずっと話し合うこともできるけどね。でも右側に行くのか左側に行くのかは、事前に話し合うようなことではない。私にとって唯一話し合うべきことは、敬意についてだ」

ドライバーたちに、チームの利益を優先するように求めることができるかと尋ねられると、バスール代表はこう説明した。

「それはまさに敬意の表れだ。彼らは自分のためではなく、グループのため、多くのスポンサーのため、そして会社の2000人の従業員のために働いているんだ。特に会社のスタッフたちは、アップグレードパーツの開発を進めねばならない時、昼夜を問わずに働いていた。我々はこのことを忘れてはいけないんだ」

「彼らとはまだ話し合っていない。まずは彼らと話し合ってみるよ」

■ルクレール、中継映像の遅延によりポジションを戻せず？

Fred Vasseur, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

バスール代表は、ルクレールがターン5をショートカットした後、ハミルトンにポジションを譲らなかった理由についても説明した。これはフェルスタッペンがふたりの間にいたからではなく、テレビ中継のタイムラグにより、判断を下すための十分な時間がなかったからだという。

「状況はあまり明確ではなかった」

そうバスール代表は語った。

「レースコントロールと話し合ったが、ターン11に入る前に対応しなければいけない。しかし映像には実際には5秒のタイムラグがあり、つまりその時既にターン11に入っていたんだ」

「レギュレーションでは、この場合にはターン11に入る前にポジションを譲らなければいけないと明確に規定されている。そしてレース前に合意されていたのはターン1での違反行為は、自分たちで対処しなければいけないということだった。ターン1は、ターン4の手前だ。そしてターン4をマシンが走っていた時、我々はテレビではまだそのシーンを目にできていなかった」

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