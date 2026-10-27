F1 アメリカGP

フェラーリ、ダブル表彰台逃したふたつの痛恨の瞬間。バスール代表「ペースは確かにあった」と手応え

フェラーリのフレデリック・バスール代表は、F1アメリカGP予選Q3と、レース終盤のVSCがフェラーリのダブル表彰台獲得をいかにして阻んだか語った。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/10/27 11:08

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Logan Riely / Getty Images

タイムシートだけを見れば、フェラーリにとってアメリカGPは大成功の週末だったと言えるかもしれない。新たに改良されたマシンは驚異的なレースペースを発揮し、タイヤの摩耗も完全にコントロールされ、シャルル・ルクレールはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリに次ぐ2位という素晴らしい成績を収めた。

しかしチーム内では、「もしも」という思いが拭えない。フェラーリのフレデリック・バスール代表は、もしほんの少し流れが変わっていれば、ダブル表彰台、そして優勝にすら手が届いていたかもしれないと考えているからだ。

スカイスポーツF1のレース後インタビューで、レポーターのテッド・クラヴィッツはバスールに対し、ルクレールは状況が違えば優勝できるだけの潜在能力を持っていたのではないかと指摘した。当然ながら、バスールはこれに同意し、日曜日の問題の根本的な原因は土曜日のパフォーマンスにあったと指摘した。

「おそらくその通りだ。今日はうまくいったと思う。すべてが順調で、ペースも問題なかった。オーバーテイクが必要だったので、戦略も積極的に攻めた」

そうバスールは説明した。

「全体を振り返って、何かミスしたとすれば、予選Q3最後の2周だと思う。おそらく週末を通じて最も重要なアタックラップだったが、そこで問題が起きてしまった」

現代のF1ではトラックポジションが極めて重要だ。Q3の決定的な局面を逃したことで、フェラーリは決勝でトラフィックの多い集団に入り、順位を上げるためにタイヤを消耗せざるを得なかった。一方、アントネッリはクリーンエアの中で悠々と走行していた。

優勝こそ逃したものの、フェラーリのルイス・ハミルトンはレース終盤、レッドブルのマックス・フェルスタッペンを積極的に攻めていた。苦戦するフェルスタッペンに対し、ハミルトンは急速に差を縮め、表彰台最後の一席を懸けた激しいバトルが期待されていた。

ところが、そこでバルテリ・ボッタス（キャデラック）がマシントラブルに見舞われ、コース脇にマシンを止めたことで、終盤にバーチャルセーフティカー（VSC）が導入された。これによって、フェルスタッペンが3位を守る結果となった。

クラヴィッツは、フェラーリにとっての思わぬ救いをユーモラスに指摘した。キャデラックにはフェラーリ製パワーユニットが搭載されているが、マシンを動かせなくなった原因は油圧系のトラブルだったという。つまり、故障したのはフェラーリ製の部品ではなかったというわけだ。

カスタマーチームに供給したエンジンが壊れずに済んだことに、バスールは安堵していたかもしれない。しかし、VSCが導入されたタイミングはハミルトンにとって痛恨だった。

「VSCがなければ、おそらくダブル表彰台を獲得できていただろう」とバスールは認め、逃したチャンスを惜しんだ。

「彼は確実に差を縮めていた。最終的に3位になれたのか4位だったのかは分からない。未来を見通せるわけではないからね。ただ、ペースは確かにあった」

ダブル表彰台を逃したものの、バスールはサーキット・オブ・ジ・アメリカズに持ち込んだ、注目を集めていた空力アップデートについて、手応えを感じてテキサスを後にしようとしている。

「全体的にはまずまずだった。ただ、来週は間違いなくもっといい仕事をしなければならない」

そう語ったバスールは、ペース向上を控えめに評価した。

「すべてを細かく調整し、この方向性をさらに煮詰めていく必要がある。それでも、攻め続けよう」

すべてを上手くまとめられれば、次戦メキシコシティGPではレッドブルだけでなく、メルセデスにとっても大きな脅威となるかもしれない。

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