ハース富士TPCに福住仁嶺の参加が決定！　かつてはF1目指し欧州で奮闘……坪井翔と共にF1マシンをドライブ

TGRハースF1チームは、7月28日、29日に富士スピードウェイで実施されるTPC（旧車テスト）に坪井翔と福住仁嶺を起用することを発表した。

ハースとTOYOTA GAZOO Racingのパートナーシップにより、昨年実現した富士でのTPC。昨年はチームのリザーブドライバーである平川亮に加えて、前年スーパーフォーミュラ王者に輝いた坪井翔が参加し、F1マシンを初ドライブした。

坪井はその後、シルバーストンでもハースのTPCに参加しており、F1マシンでの経験を少しずつ積んでいる。今回の富士TPCも2年連続で参加する。

そして今回、新たに福住がTPCに参加することになった。福住も坪井と同様、現在はトヨタ陣営のドライバーとしてスーパーフォーミュラで活躍するひとりだ。

福住はかつて、ホンダの育成プログラムに所属してF1を目指し渡欧していた時期がある。GP3（現在のFIA F3）には2シーズン参戦し、2017年にはランキング3位に。しかし翌年ステップアップしたFIA F2ではアーデンは散々なシーズンを過ごすこととなり、そこで彼の海外挑戦はストップしていた。

そんな彼は2024年にトヨタ陣営に移籍。その時は再び海外カテゴリーに挑戦することにも意欲を見せていた。現在はスーパーフォーミュラ、スーパーGT・GT500と国内最高峰カテゴリーで活躍する傍ら、小林可夢偉らと共にニュルブルクリンク耐久シリーズに参戦するなどしている。

5月に行なわれたスーパーフォーミュラ第5戦鈴鹿では、トヨタ移籍後初となる優勝を挙げ、ROOKIE Racingにスーパーフォーミュラ初優勝をプレゼントした福住。ついにF1ドライブに漕ぎ着けた。またプレスリリースでは、「ROOKIE Racingは今年、TGRハースF1チームとのパートナーシップによって協力関係をさらに強化している」とも記されている。

今回のTPC実施に際し、ハースの小松礼雄チーム代表は次のようにコメントした。

「TPCプログラムを通じ、今年も再び日本の皆さんにF1をお届けできることを大変光栄に思います」

「昨年のイベントは、日本のF1に対する並々ならぬ情熱を示すものになりました。富士スピードウェイで皆さんをお迎えできるのが楽しみです。TGRハース・ドライバー育成プログラムによって、坪井選手が再び乗ることになり、仁嶺選手もF1マシンを初体験することになりますが、これは特に思い出に残るものになるでしょう」

そしてトヨタ自動車会長の豊田章男氏も次のようにコメントを寄せた。

「まず最初に、ジーン・ハースさん（チームオーナー）、小松礼雄さん、そしてTGRハースF1チームの皆様に心より感謝申し上げます」

「世界最高峰のモータースポーツであるF1に挑戦する機会が日本人ドライバーに与えられるということは、日本のモータースポーツ界にとって大きな希望の源となります。昨年に引き続き坪井選手が参加し、今年は福住仁嶺選手もステアリングを握ります。両選手には、自分のためだけではなく、世界の舞台を目指す人たちに刺激を与えるためにも全力を尽くして欲しいです」

「モータースポーツの真髄は、人に夢や希望をを与える力にあると信じています。ご来場いただくファンの皆様には、坪井選手と福住選手だけでなく、彼らに続き、このような機会を得て夢を追いかける日本の挑戦者たち全員を応援していただければ幸いです」